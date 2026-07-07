Funktion zur gemeinsamen Profilverwaltung auf der Avito-Plattform gestartet

Avito, eine der größten Kleinanzeigen-Plattformen Russlands, hat eine lang erwartete Neuerung für Nutzer eingeführt. Ab sofort können Kunden anderen Personen Profilverwaltungsrechte einräumen, ohne ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) weitergeben zu müssen. Diese Funktion ist besonders praktisch für Familienunternehmen und Verkäufer mit hohen Handelsvolumina. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Hauptvorteil des neuen Systems ist die Sicherheit. Zuvor mussten Nutzer ihre Passwörter an Angehörige oder Assistenten weitergeben, um Anzeigen zu schalten oder mit Kunden zu kommunizieren. Dies barg das Risiko eines vollständigen Kontodiebstahls oder des Abflusses persönlicher Daten. Wie ixbt.com berichtet, erfolgt dieser Prozess nun über eine offizielle Verknüpfung zwischen zwei verifizierten Profilen.

Möglichkeiten und Einschränkungen

Ein als Assistent hinzugefügter Nutzer kann im Namen des Profilinhabers folgende Aktionen ausführen:

Neue Anzeigen schalten und bestehende bearbeiten;

In Chats mit Käufern kommunizieren und Fragen beantworten;

Verkaufsprozesse überwachen.

Es ist erwähnenswert, dass die Rechte des Assistenten streng begrenzt sind. Er kann keine Profileinstellungen ändern, keine persönlichen Daten einsehen, keine Verifizierung durchführen und vor allem hat er nicht die Befugnis, das Konto zu löschen. Der Profilinhaber kann alle vom Assistenten durchgeführten Aktionen über ein spezielles Protokoll verfolgen.

Aktivierung des Dienstes und Sicherheitskontrolle

Um die neue Funktion zu nutzen, ist die neueste Version der Avito-App oder die Browser-Version der Website erforderlich. Im Profilbereich kann durch Klicken auf das "Plus"-Symbol neben dem Benutzernamen ein Einladungslink gesendet werden. Sobald die eingeladene Person die Anfrage bestätigt, wird der Modus zur gemeinsamen Profilverwaltung aktiviert.

Laut Unternehmensvertretern war es unter Nutzern bereits üblich, dass mehrere Personen ein Profil gemeinsam verwenden. Anstatt diese Praxis zu bekämpfen, entschied sich die Plattformverwaltung, sie systematisch und sicher zu gestalten. Dies trägt dazu bei, Betrugsfälle auf der Plattform zu reduzieren.

Der Profilinhaber kann die Berechtigung des Assistenten jederzeit widerrufen, ohne den Support kontaktieren zu müssen. Alle Steuerelemente befinden sich im Bereich "Verbindungen" (Svyazi) in den Einstellungen. Die Einführung solcher Lösungen bei großen Kleinanzeigen-Diensten in Usbekistan würde die Kultur des gemeinschaftlichen Handels für lokale Unternehmer auf ein neues Niveau heben.