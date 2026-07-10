Ariel Rider Mudd 72V: Neues E-Bike mit mehr Drehmoment als ein Lada Vesta vorgestellt

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Ariel Rider Mudd 72V: Neues E-Bike mit mehr Drehmoment als ein Lada Vesta vorgestellt

Während sich der Markt für Elektrofahrzeuge rasant entwickelt, hat Ariel Rider sein neues Modell Mudd 72V vorgestellt. Obwohl das Gerät äußerlich an ein Fahrrad erinnert, nähert es sich in seinen technischen Möglichkeiten eher leichten Elektromotorrädern an. Das neue Modell zieht die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur wegen seiner Geschwindigkeit auf sich, sondern auch wegen seiner für diese Kategorie ungewöhnlichen Leistung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des Mudd 72V ist sein ölgekühlter Hinterradnabenmotor. Die Nennleistung des Motors beträgt 3500 W, während er bei Spitzenlasten bis zu 8000 W erreichen kann. Der Hersteller gibt an, dass das Gerät ein Drehmoment von bis zu 330 N·m erzeugt. Zum Vergleich: Ein Lada Vesta mit einem 1,8-Liter-Motor hat ein maximales Drehmoment von 170 N·m, was bedeutet, dass das neue E-Bike fast doppelt so stark ist.

Geschwindigkeit und Reichweite

Laut ixbt.com kann dieses E-Bike eine Geschwindigkeit von 105 km/h erreichen. Dieser Wert ist für den Stadtverkehr ausreichend und ermöglicht es dem Fahrer, sich sicher im Fahrzeugstrom zu bewegen. Das Gerät ist mit einem 2,8 kWh Akku ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern mit einer einzigen Ladung ermöglicht.

Es ist anzumerken, dass die tatsächliche Reichweite je nach Gewicht des Fahrers, Straßenbeschaffenheit, gewähltem Fahrmodus und Wetterbedingungen variieren kann. Dennoch bleibt das Mudd 72V vom Format her ein Fahrrad, da es mit einem vollwertigen Pedalsystem ausgestattet ist. Dies ermöglicht es, die Fahrt auch dann fortzusetzen, wenn die Akkuleistung erschöpft ist.

Konstruktion und Sicherheit

Die Basis des Geräts besteht aus einem robusten Aluminiumrahmen, der für eine Traglast von bis zu 181 kg ausgelegt ist. Um den Fahrkomfort zu gewährleisten, wurden folgende technische Lösungen eingesetzt:

  • Viergelenk-Hinterradaufhängung mit DNM-Pneumatik-Stoßdämpfer;
  • Vorderradgabel mit 100 mm Federweg;
  • 24-Zoll-Breitreifen;
  • Vierkolben-Hydraulikbremsen an Vorder- und Hinterrad.
Benutzer können je nach Fahrszenario zwischen drei Hauptmodi wählen: Eco, Sport und Boost. Jeder Modus verfügt über sechs Stufen der Tretunterstützung, wodurch der Fahrer die körperliche Anstrengung nach eigenen Wünschen steuern kann.

Der Preis für das Ariel Rider Mudd 72V liegt bei 2800 Dollar. Unter den Bedingungen in Usbekistan können solche Fahrzeuge eine interessante Alternative für diejenigen sein, die Staus in der Stadt vermeiden und umweltfreundlich unterwegs sein möchten. Insbesondere die hohe Geschwindigkeit und der Akku für lange Strecken bieten zusätzlichen Komfort, etwa für Kurierdienste oder Pendler.

Ariel RiderMudd 72VE-BikeTechnologieElektromobilität
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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