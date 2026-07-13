Verhandlungen zwischen Real Madrid und Vinicius Junior in der Sackgasse

Der spanische Klub Real Madrid steht vor ernsthaften Schwierigkeiten bei der Vertragsverlängerung mit seinem Star-Stürmer Vinicius Junior. Der Konflikt zwischen den finanziellen Forderungen des brasilianischen Stars und dem Wunsch des Vereins, das interne Gehaltsgefüge zu wahren, ist zu einem Hauptthema vor der neuen Saison geworden. Es wird erwartet, dass das Ergebnis dieser Verhandlungen direkte Auswirkungen auf das Mannschaftsklima und die Stimmung der anderen Stars haben wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen der Publikation OKDIARIO fordert Vinicius Junior ein Nettogehalt von 20 Millionen Euro pro Jahr. Eine solche Summe würde ihn zu einem der bestbezahlten Spieler der Mannschaft machen. Die Vereinsführung befürchtet jedoch, dass ein solch großer Sprung die finanzielle Hierarchie innerhalb des Kaders untergraben könnte. Die Führung um Florentino Perez ist der Ansicht, dass kein Spieler, selbst ein Weltstar, die vom Verein festgelegten wirtschaftlichen Grenzen überschreiten sollte.

Balance zwischen den Stars

Stars wie Kylian Mbappe, der kürzlich zum Kader von Real Madrid stieß, und Jude Bellingham, der sich in der letzten Saison bewies, beziehen bereits hohe Gehälter. Die Vereinsführung fürchtet, dass eine Ausnahme für Vinicius Junior Unmut und Neid bei anderen Spielern schüren könnte. Berichten aus dem Hauptquartier in Valdebebas zufolge bleibt der Grundsatz, dass "das Projekt über jedem Einzelnen steht", für den Verein unverändert.

Bisher sind keine offiziellen Angebote anderer Vereine für den Brasilianer eingegangen. Während dies Real Madrid einen gewissen Vorteil in den Verhandlungen verschafft, erhöht das näher rückende Vertragsende den Druck. Laut Goal.com strebt der "Königliche Klub" an, diese Angelegenheit vor Schließung des Transferfensters zu klären, um ohne unnötige Ablenkungen in die Saison zu starten.

In der vergangenen Saison absolvierte Vinicius Junior 53 Spiele für Real Madrid, erzielte 22 Tore und gab 14 Vorlagen. Obwohl die Vereinsführung seine Effizienz auf dem Platz sehr schätzt, erwartet sie vom Spieler noch mehr Konstanz und Führungsqualitäten. Insbesondere wird von ihm verlangt, sich in entscheidenden Spielen voll auf den Fußball zu konzentrieren, ohne sich von Emotionen leiten zu lassen.

Disziplin und neue Anforderungen

Während die Verhandlungen andauern, stehen auch disziplinarische Fragen rund um das Team im Fokus. Der Verein hofft, dass Vinicius Junior nach seinem Urlaub körperlich und mental vollständig erholt zurückkehrt. Die internen Anforderungen, dass die Interessen des Teams über persönlichen Ambitionen stehen müssen, wurden weiter verschärft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Seiten dazu verdammt sind, eine Einigung zu erzielen. Für Vinicius Junior bleibt Real Madrid der prestigeträchtigste Verein der Welt, und für den Verein ist der brasilianische Stürmer ein wichtiger Baustein für zukünftige Erfolge. Ein Kompromiss bei den finanziellen Bedingungen scheint jedoch nicht einfach zu sein.