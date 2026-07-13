Ein Fehler in einer Sekunde: Maschinengewehr dreht sich während des Trainings zum Ausbilder (Video)

·44·Welt
Ein Fehler in einer Sekunde: Maschinengewehr dreht sich während des Trainings zum Ausbilder (Video)

Ein Video, das eine Übung der Besatzung eines russischen mobilen Luftverteidigungssystems zeigt, wird in den sozialen Medien diskutiert. Das Video zeigt, wie der Maschinengewehrschütze die Kontrolle über die Waffe verliert.

Berichten zufolge konnte der Schütze den starken Rückstoß beim Abfeuern des "YakB-12,7"-Maschinengewehrs nicht kontrollieren. Infolgedessen schwenkte die Waffe sofort in Richtung des Ausbilders.

Die Situation war gefährlich. Hätte sich die Richtung der Waffe nur geringfügig weiter verändert, hätte das Training in einer Tragödie enden können. Es heißt, der Ausbilder habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Ersten Vermutungen zufolge wurde der Vorfall nicht nur durch menschliches Versagen, sondern möglicherweise auch durch die Konstruktion der Ausrüstung beeinflusst. Der starke Rückstoß des Maschinengewehrs und seine Montage wirken sich direkt auf die Sicherheit aus.

Offizielle Stellen haben sich bisher nicht detailliert zu dem Vorfall geäußert. Das Video hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Sicherheitsregeln bei militärischen Übungen sind.

MilitärRusslandTrainingSicherheitVorfall
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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