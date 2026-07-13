Die US Nuclear Regulatory Commission (NRC) hat eine Überprüfung der seit Jahrzehnten geltenden Sicherheitsstandards in der Atomenergiebranche vorgeschlagen. Im Rahmen dieser Initiative ist geplant, das ALARA-Prinzip (as low as reasonably achievable), das darauf abzielt, die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten, aufzugeben. Diese Änderung sorgt für heftige Debatten unter Branchenexperten und Umweltschützern, da sie als grundlegende Basis für die Sicherheit von Kernkraftwerken (KKW) gilt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com begründet die NRC diese Entscheidung mit dem Wunsch, „unnötige Unsicherheiten“ im Regulierungsprozess zu beseitigen. Nach den geltenden Regeln waren KKW-Betreiber verpflichtet, Maßnahmen zur weiteren Senkung der Strahlenwerte zu ergreifen, selbst wenn diese bereits unter den festgelegten Normen lagen. Der neue Vorschlag würde diese Verpflichtung aufheben und den Betreibern lediglich die Anforderung lassen, die festgelegte Obergrenze nicht zu überschreiten.

Bedrohung der Sicherheitsstandards oder Optimierung?

Experten, insbesondere Edwin Lyman von der Union of Concerned Scientists, warnen, dass ein solcher Schritt zu einer Verschlechterung der Qualität des Managements von Nuklearanlagen führen könnte. Seiner Ansicht nach könnte die Abschaffung des ALARA-Prinzips zu einer Schwächung der Sicherheitskultur während des Betriebs führen und die Strahlenrisiken für Arbeiter und die Bevölkerung erhöhen.

Gleichzeitig beabsichtigt die Kommission, das Durchführungsverfahren für den 1970 verabschiedeten National Environmental Policy Act (NEPA) zu ändern. Die vorgeschlagenen Neuerungen sehen eine deutliche Reduzierung des Umfangs der Umweltprüfungen vor, die vor dem Bau und der Inbetriebnahme von Nuklearanlagen durchgeführt werden. Dies könnte die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Diskussion solcher Projekte einschränken.

Darüber hinaus schlägt die NRC vor, bei der Bewertung der Umweltauswirkungen von Nuklearanlagen auf die Prüfung von Faktoren wie Lärm, Staub und atmosphärische Emissionen zu verzichten. Wie The Hill berichtet, wird erwartet, dass die neuen Regeln einige bestehende und neu gebaute Reaktoren von einem Teil der routinemäßigen Inspektionen befreien.

Folgen der Reformen im Energiesektor

Diese Änderungen wurden wenige Monate nachdem das US-Energieministerium mit der Überprüfung der Strahlengrenzwerte für das Personal begonnen hatte, angekündigt. Die Regierung stellt diese Schritte als Teil einer Strategie dar, die Umsetzung von Nuklearprojekten zu vereinfachen und die Atomenergie im Land auszubauen. Kritiker befürchten jedoch, dass die Aufgabe von Sicherheitsstandards zugunsten wirtschaftlicher Interessen langfristig schwerwiegende Folgen haben könnte.

Diese Reformen im Bereich der nuklearen Regulierung umfassen folgende Kernbereiche:

Aufhebung der Anforderung zur Minimierung der Strahlenbelastung;

Beschleunigung des Umweltprüfungsverfahrens beim Bau neuer KKW;

Nichtberücksichtigung sekundärer Faktoren bei der Umweltverträglichkeitsprüfung;

Erleichterung der Kontrollverfahren für bestehende Reaktoren.

Für Länder wie Usbekistan, die den Weg der Entwicklung der Atomenergie eingeschlagen haben, sind diese Änderungen in den USA bemerkenswert. Internationale Erfahrungen zeigen, dass jede Lockerung der nuklearen Sicherheitsvorschriften das weltweite Vertrauen in diesen Sektor beeinträchtigen kann. Derzeit befinden sich die Vorschläge in der Diskussionsphase; ihre endgültige Annahme könnte eine neue Ära in der US-Nuklearpolitik einläuten.