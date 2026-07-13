Die Entwicklung und Implementierung von KI-Technologien wird zu einer beispiellosen finanziellen Belastung für globale Tech-Giganten. Laut einer Analyse von Bloomberg sind die Gesamtschulden der größten Branchenakteure – Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle – in den letzten fünf Jahren um 350 Milliarden Dollar gestiegen. Der Großteil dieser Mittel fließt in das Training von KI-Modellen und den Bau moderner Rechenzentren (data-center), um deren Betrieb zu gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Heutzutage ist KI-Infrastruktur deutlich teurer als herkömmliche Serversysteme. Rechenzentren der neuen Generation erfordern Tausende spezialisierter NVIDIA-Beschleuniger sowie extrem leistungsstarke Stromversorgungs- und Kühlsysteme. Infolgedessen sind die Investitionsausgaben großer Konzerne sprunghaft angestiegen. Beispielsweise gaben diese fünf Unternehmen im letzten Jahr über 10 Milliarden Dollar für Zinszahlungen aus, doppelt so viel wie im Jahr 2019.

Finanzielle Stabilität und Rating-Herabstufungen

Die finanzielle Lage unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Während Alphabet ( Google ) immer noch über einen hohen freien Cashflow verfügt, war der Cashflow von Amazon im ersten Quartal dieses Jahres negativ. Die Situation bei Oracle ist besorgniserregender: Die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Kreditwürdigkeit des Unternehmens aufgrund der enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur auf das niedrigste Investment-Grade-Niveau herabgestuft.

Der Analyst Gil Luria von DA Davidson & Co. betont, dass sich das Geschäftsmodell für Softwareentwickler grundlegend ändert. Während solche Unternehmen früher ohne große Investitionsausgaben operierten, zwingen sie Cloud-Computing und KI-Technologien nun dazu, Milliarden in die Serverinfrastruktur zu investieren. Dies wirkt sich negativ auf den Nettogewinn und die Barreserven der meisten Konzerne aus.

Zukunftsrisiken und Skepsis der Investoren

Unternehmenschefs, darunter Amazon-CEO Andy Jassy und Meta-Gründer Mark Zuckerberg, zeigen sich zuversichtlich, dass sich diese Kosten auszahlen werden. Sie sind der Meinung, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung derzeit das Angebot weit übersteigt und diese Investitionen in Zukunft hohe Renditen bringen werden. Der Anleihemarkt und große Investoren agieren jedoch vorsichtig. Insbesondere die Nachfrage nach der kürzlich von Amazon ausgegebenen 25-Milliarden-Dollar-Anleihe war geringer als erwartet.

Der Analyst Jason Pompei von Fitch Ratings sagt, dass es derzeit schwierig sei, klare Schlüsse über die Rendite dieser Investitionen zu ziehen. Er glaubt, dass der aktuelle Hype um KI weitgehend auf Erwartungen an zukünftiges Wachstum basiert. Bis 2026 planen die größten Technologieunternehmen, bis zu 725 Milliarden Dollar für Rechenzentren und NVIDIA-Chips auszugeben.

Experten warnen, dass – wie am Beispiel von Intel zu sehen – selbst Marktführer aufgrund falscher strategischer Entscheidungen und massiver Schulden in eine Krise geraten können. Da die Nutzung globaler KI-Dienste auch auf dem Markt in Usbekistan zunimmt, ist die finanzielle Stabilität dieser Tech-Giganten für die digitale Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung.