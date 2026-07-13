Wissenschaftler finden Weg, El Niño durch Aufhellung von Meereswolken zu zügeln

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Wissenschaftler finden Weg, El Niño durch Aufhellung von Meereswolken zu zügeln

Wissenschaftler des Scripps Institution of Oceanography an der University of California haben eine neue Methode vorgeschlagen, um das klimaschädliche El-Niño-Phänomen zu zügeln. Die Forscher haben nachgewiesen, dass die Technologie der Marine Cloud Brightening (MCB) extreme Erwärmungsprozesse im Pazifischen Ozean erheblich abmildern kann. Diese Methode basiert darauf, die Reflexionsfähigkeit von Wolken über dem Ozean für Sonnenlicht durch das Versprühen mikroskopischer Aerosolpartikel zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einer im Journal Science Advances veröffentlichten Studie wird dieses Projekt nicht als Mittel zur dauerhaften Abkühlung des Planeten angesehen, sondern als Instrument für kurzfristige Eingriffe bei spezifischen gefährlichen Klimaereignissen. Ein Team unter der Leitung von Kate Ricke und Jessica Wan untersuchte die verheerenden australischen Waldbrände von 2019-2020 als natürliches Versuchsmodell. Damals machten die massiven Mengen an Aerosolen, die in die Atmosphäre gelangten, die Wolken im südöstlichen Pazifik heller, was zu einer Abkühlung der Wasseroberfläche führte.

Lehren aus den australischen Bränden

Der natürliche Prozess, der während des „Black Summer“ in Australien stattfand, löste das lang anhaltende La-Niña-Ereignis von 2020-2023 aus. Unter Verwendung dieser Daten modellierten die Wissenschaftler, wie effektiv ein künstlicher Eingriff sein könnte. Die Studie analysierte die stärksten El-Niño-Ereignisse der Jahre 1997-1998 und 2015-2016. Die Ergebnisse zeigten, dass bei einem Beginn des Aufhellungsprozesses im Juni bis Februar die Ozeantemperatur um bis zu 1,88 °C gesenkt werden könnte.

Der Zeitpunkt des Eingriffs ist jedoch entscheidend. Beginnt der Prozess spät, beispielsweise im Dezember, beträgt der Kühleffekt nur 0,31 °C. Das bedeutet, dass Klimamanipulation zeitgerecht und auf Basis eines präzisen Plans umgesetzt werden muss, um das erwartete Ergebnis zu erzielen. Die MCB-Technologie ist in der Lage, nicht nur die Reflexion von Sonnenlicht zu verändern, sondern auch die komplexe Wirkungskette zwischen Ozean und Wind.

Technische Möglichkeiten und unerwartete Risiken

Obwohl das Projekt Vorteile bietet, warnen Wissenschaftler auch vor negativen Folgen. Die Modellierung ergab, dass eine solche künstliche Abkühlung im Pazifik unerwartete Veränderungen in anderen Teilen der Welt verursachen könnte. Insbesondere in einigen Szenarien wurden Temperaturanstiege in Europa und Asien beobachtet. Dies bestätigt erneut, wie eng Klimasysteme miteinander verknüpft sind.

Aus technischer Sicht würde die Umsetzung dieses Projekts eine riesige Flotte erfordern. Wissenschaftler schätzen, dass etwa 2.400 Spezialschiffe benötigt würden, um Aerosole über etwa 7 Prozent der Meeresoberfläche zu versprühen. Dies entspricht fast 2 Prozent der Welthandelsflotte. Laut ixbt.com ist ein solcher großflächiger Eingriff zwar technologisch machbar, aber viele Fragen zur ökologischen Sicherheit bleiben offen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Technologie der Meereswolken-Aufhellung in Zukunft als Schutzschild gegen Dürren und Überschwemmungen durch El Niño dienen könnte. Diese Methode sollte jedoch nicht als absolute Lösung für Klimaprobleme, sondern nur als vorübergehende Maßnahme betrachtet werden. Derzeit untersuchen Wissenschaftler die Ergebnisse dieses „natürlichen Experiments“ weiter eingehend.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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