AMD stellt 11 neue Ryzen-Prozessoren vor: Wo bleibt die Zen 5-Architektur?

AMD, einer der führenden Akteure auf dem Halbleitermarkt, hat sein Produktportfolio mit gleich 11 neuen Modellen erweitert. Obwohl diese Chips der Ryzen 200- und Ryzen 100-Serien offiziell als neu gelten, bieten sie technologisch nicht die revolutionären Änderungen, die sich die Nutzer erhofft hatten. Dies unterstreicht die Strategie des Unternehmens, seine Position im Mittelklasse- und Budget-Segment zu festigen. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Informationen von ixbt.com basieren alle 11 vorgestellten Prozessoren nicht auf der neuesten Zen 5-Architektur des Unternehmens, sondern auf der vergleichsweise älteren Zen 4-Basis. Dies sorgte bei Technik-Enthusiasten für Verwunderung, da neue Seriennummern normalerweise einen neuen technologischen Prozess implizieren sollten. AMD hat sich diesmal jedoch für die Optimierung der bestehenden Architektur entschieden.

Technische Verwirrung und die Ryzen 100-Serie

Rund um die neue Ryzen 100-Serie gibt es einige Unklarheiten. Die technischen Daten auf der offiziellen AMD-Website geben an, dass diese Chips zur Hawk Point-Familie gehören und im 4-Nanometer-Verfahren hergestellt werden. Gleichzeitig wird in einem anderen Abschnitt die Zen 3+-Architektur als Basis genannt. Experten vermuten, dass hier ein technischer Fehler vorliegt und die Chips dennoch auf der Zen 4-Architektur basieren.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die spezifische Struktur des Modells Ryzen 3 205. Obwohl dieser Prozessor über sechs Kerne verfügt (zwei vollwertige Zen 4 und vier energieeffiziente Zen 4C), wird er mit nur acht Threads angegeben. Dies könnte darauf hindeuten, dass AMD die SMT-Funktion (Simultaneous Multithreading) bei den kleinen Kernen bewusst deaktiviert hat oder dass es sich um eine weitere Ungenauigkeit in den Spezifikationen handelt.

Marktposition und Bedeutung

Dieses Update ist auch für den Computermarkt von Bedeutung, da Ryzen-Prozessoren aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses in unserer Region sehr beliebt sind. Die Neuauflage der Zen 4-Architektur unter einer neuen Serie hilft, die Preise für Laptops und Komplett-PCs zu stabilisieren. Dies ist ideal für Nutzer, die keine Zen 5-Chips benötigen, aber dennoch moderne Leistung wünschen.

Dieser Schritt von AMD zielt darauf ab, im Wettbewerb mit Intel das Segment der Budget- und Mittelklasse-Laptops nicht zu verlieren. Obwohl die Marke neue Namen verwendet, bietet sie den Nutzern bewährte und stabile Technologien. Nachfolgend sind die Hauptmerkmale der neuen Prozessorfamilie aufgeführt:

Zen 4-Architektur für die Ryzen 200- und Ryzen 100-Serien;

Hybride Kernstruktur zur Steigerung der Energieeffizienz;

4-Nanometer-Fertigungstechnologie (Hawk Point);

Leistung optimiert für Geräte im Budget-Segment.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AMD mit den 11 neuen Prozessoren zwar keine Revolution ausgelöst, aber sein Sortiment deutlich erweitert hat. Nutzer haben nun eine größere Auswahl, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wer jedoch die höchste Leistung erwartet, muss weiterhin auf die Flaggschiff-Modelle mit Zen 5-Architektur warten.