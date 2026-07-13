Schwere Komplikationen nach Sushi: Wovor warnen Ärzte?

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Schwere Komplikationen nach Sushi: Wovor warnen Ärzte?

Sushi kann gefährliche Infektionen verursachen, auch wenn dies nicht die Regel ist. Das Risiko hängt hauptsächlich mit rohem Fisch, Eiern oder unzureichend verarbeiteten Produkten zusammen.

Wenn ein Produkt mit Bakterien wie Salmonellen kontaminiert ist, gelangen diese durch die Nahrung in den Körper. Eine solche Infektion kann zu Durchfall, Fieber, Bauchschmerzen und starker Dehydrierung führen.

Bei den meisten Menschen klingt die Krankheit innerhalb weniger Tage ab. Bei Kindern, älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem kann die Infektion jedoch schwerwiegender verlaufen. In manchen Fällen ist ein Krankenhausaufenthalt erforderlich.

Berichten zufolge wurde eine Patientin nach einer schweren Infektion auf der Intensivstation behandelt, woraufhin bei ihr eine Bell-Lähmung auftrat. Dabei handelt es sich um eine Gesichtsnervenlähmung, die sich durch eine Muskelschwäche auf einer Gesichtshälfte äußert.

Eine Salmonelleninfektion ist jedoch keine typische Ursache für eine Bell-Lähmung. Ein solcher Zusammenhang ist selten und jeder Fall muss individuell medizinisch bewertet werden.

Beim Verzehr von Sushi sollte man auf ein vertrauenswürdiges Restaurant achten, sicherstellen, dass die Produkte frisch sind und die Hygienestandards eingehalten werden.

SushiLebensmittelsicherheitSalmonellenBell-LähmungGesundheitswarnung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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