Jude Bellingham stellt WM-Rekord von Maradona ein: Morgan Rogers antwortet auf Kritik

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Jude Bellingham stellt WM-Rekord von Maradona ein: Morgan Rogers antwortet auf Kritik

Der junge englische Star Jude Bellingham hat sich bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika zu einem echten Anführer entwickelt. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid hat alle Zweifel und Kritiken, die vor Turnierbeginn gegen ihn geäußert wurden, entkräftet und ist zur treibenden Kraft des Teams unter Thomas Tuchel geworden. Seine Leistung im Viertelfinale gegen Norwegen sicherte nicht nur den Sieg, sondern stellte auch einen der größten Rekorde der Fußballgeschichte ein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Spiel gegen Norwegen, das mit einem 2:1-Sieg endete, erzielte Bellingham einen Doppelpack. Mit diesem Ergebnis konnte er einen 40 Jahre alten Rekord einstellen. Jude ist erst der zweite Spieler der Geschichte, dem in zwei aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen ein Doppelpack gelang. Zuvor erreichte dies die Legende Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986. Derzeit führt der 23-jährige Engländer mit 6 Toren die Torschützenliste des Turniers an.

Kritik und die Reaktion von Morgan Rogers

Vor dem Wettbewerb schrieben einige Medien, dass Jude Bellingham aus der Startelf genommen und durch Morgan Rogers von Aston Villa ersetzt werden sollte. Rogers selbst hält solche Diskussionen jedoch für völlig grundlos und unlogisch. Er betonte, dass Bellinghams Rolle auf und neben dem Platz für das Team von unschätzbarem Wert ist.

In einem Interview mit FOX Sports sagt Rogers: „Vielleicht wird er der beste Spieler des Turniers? Es ist einfach lächerlich, dass manche Leute dachten, er sollte nicht spielen oder nicht im Kader stehen. Er beweist immer wieder, welch großartiger Spieler er auf der Weltbühne ist. Jude ist für alle ein Vorbild, nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seinen Arbeitseifer auf dem Platz.“

Tatsächlich erzielte Jude Bellingham im Spiel gegen Norwegen nicht nur zwei Tore, sondern absolvierte auch 7 erfolgreiche Dribblings und zwang die Gegner zu zahlreichen Fouls. Die Norweger um Erling Haaland fanden kein Mittel gegen Bellinghams Dominanz im Mittelfeld. Sein körperlicher Zustand und sein Einsatz bis zum Schlusspfiff werden von seinen Teamkollegen hoch geschätzt.

Laut Goal.com sicherte sich die englische Nationalmannschaft nach diesem Sieg den Einzug ins Halbfinale. Bellinghams phänomenale Form war ein wichtiger Schritt der „Three Lions“ in Richtung der lang ersehnten Meisterschaft. Während des Turniers hat er sich als „Box-to-Box“-Mittelfeldspieler etabliert, der nicht nur Angriffe abschließt, sondern auch aktiv in der Defensive mitarbeitet.

Derzeit ist die englische Fußballgemeinde und die Fans von Bellinghams Leistung begeistert. Frühere Kritik wurde durch Applaus ersetzt. Wie Morgan Rogers betonte, verlässt Jude nach jedem Spiel völlig erschöpft den Platz, weil er alles für den Erfolg des Teams gibt. Dieser Einsatz zahlt sich aus und bringt England dem Weltmeistertitel näher.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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