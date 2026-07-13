Chamenei warnt USA und Israel mit neuer Erklärung

·111·Welt
Chamenei warnt USA und Israel mit neuer Erklärung

Das Oberhaupt des Iran warnte die USA und Israel, dass sie für die jüngsten Angriffe auf die Islamische Republik zur Rechenschaft gezogen werden.

Er schrieb dies auf seiner Social-Media-Seite. In seiner Erklärung erwähnte Chamenei die bei den Angriffen Getöteten und kündigte an, dass sie gerächt würden.

„Wir schwören, Rache für alle Märtyrer zu nehmen, die in diesen beiden Kriegen gefallen sind“, schrieb er.

Chamenei betonte, dass die USA und Israel für diese Angriffe zur Verantwortung gezogen werden, unabhängig davon, wer den Iran regiert.

Bisher wurden keine weiteren Informationen darüber gegeben, welche Maßnahmen die iranische Seite nach der Erklärung ergreifen wird.

IranChameneiUSAIsraelNahost
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vater im Zug, kleines Mädchen allein auf dem Bahnsteig zurückgelassenVater im Zug, kleines Mädchen allein auf dem Bahnsteig zurückgelassenHeute, 10:11Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?Heute, 08:43Ein Fehler in einer Sekunde: Maschinengewehr dreht sich während des Trainings zum Ausbilder (Video)Ein Fehler in einer Sekunde: Maschinengewehr dreht sich während des Trainings zum Ausbilder (Video)Heute, 08:27Schwere Komplikationen nach Sushi: Wovor warnen Ärzte?Schwere Komplikationen nach Sushi: Wovor warnen Ärzte?Heute, 08:07Über 500 Babys in Peru nach Haaland benanntÜber 500 Babys in Peru nach Haaland benanntGestern, 23:37US-Senator Lindsey Graham mit 71 Jahren verstorbenUS-Senator Lindsey Graham mit 71 Jahren verstorbenGestern, 17:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter