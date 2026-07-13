Chamenei warnt USA und Israel mit neuer Erklärung

Das Oberhaupt des Iran warnte die USA und Israel, dass sie für die jüngsten Angriffe auf die Islamische Republik zur Rechenschaft gezogen werden.

Er schrieb dies auf seiner Social-Media-Seite. In seiner Erklärung erwähnte Chamenei die bei den Angriffen Getöteten und kündigte an, dass sie gerächt würden.

„Wir schwören, Rache für alle Märtyrer zu nehmen, die in diesen beiden Kriegen gefallen sind“, schrieb er.

Chamenei betonte, dass die USA und Israel für diese Angriffe zur Verantwortung gezogen werden, unabhängig davon, wer den Iran regiert.

Bisher wurden keine weiteren Informationen darüber gegeben, welche Maßnahmen die iranische Seite nach der Erklärung ergreifen wird.