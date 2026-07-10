Google, einer der weltweit größten Technologiekonzerne, hat eine neue Funktion eingeführt, um das Vertrauen der Nutzer zu stärken und die Transparenz digitaler Inhalte zu gewährleisten. Wenn Anzeigen auf der Plattform mithilfe von KI erstellt wurden, wird dies nun speziell gekennzeichnet. Dieser Schritt ist nicht nur eine technologische Neuerung, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Verbraucher vor irreführenden visuellen Inhalten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

KI-Technologien ermöglichen es Unternehmen heute, Produkte in verschiedenen Umgebungen darzustellen, hochwertige Werbebanner ohne professionelle Fotoshootings zu erstellen und Kosten erheblich zu senken. Dies kann jedoch bei Verbrauchern einen falschen Eindruck vom tatsächlichen Aussehen eines Produkts erwecken. Laut ixbt.com warf digital durch KI veränderte Werbung trotz Googles Verbot von täuschenden Inhalten weiterhin Fragen auf.

Ein neuer Schritt in Richtung Transparenz

Bisher verlangte Google die Offenlegung von KI-Einsatz nur bei politischer Werbung und Wahlwerbung. Nun wird diese Regelung auf alle Arten von kommerzieller Werbung ausgeweitet. Die neue Funktion erscheint bei Anzeigen in Google Search, YouTube und Google Discover. Nutzer können über die drei Punkte oder das Informationssymbol neben der Anzeige zum Bereich "My Ad Center" gelangen.

In diesem Bereich finden Nutzer neben Optionen zum Blockieren, Melden oder Abrufen von Informationen über den Werbetreibenden nun auch den neuen Punkt "Wie diese Anzeige erstellt wurde". Genau hier wird angegeben, ob KI-Algorithmen bei der Erstellung oder Bearbeitung des Inhalts verwendet wurden. Dies ermöglicht es auch Nutzern in Usbekistan, die Authentizität von Inhalten innerhalb globaler Dienste zu überprüfen.

Automatisches und manuelles Steuerungssystem

Laut Google fügt das System automatisch ein "KI-generiert"-Label hinzu, wenn Werbetreibende die eigenen generativen KI-Tools des Unternehmens verwenden. Dieser Prozess ist vollständig automatisiert und erfordert kein menschliches Eingreifen. Wenn der Inhalt jedoch mit externer Software oder anderen KI-Plattformen erstellt wurde, liegt die Verantwortung beim Werbetreibenden.

In solchen Fällen sind Werbetreibende verpflichtet, die KI-Beteiligung selbst über ein neues Steuerelement anzugeben. Es ist anzumerken, dass Google derzeit nicht unabhängig überprüft, ob von externen Quellen erstellte Inhalte KI-generiert sind. Zudem können solche Anzeigen aufgrund lokaler gesetzlicher Anforderungen in bestimmten Ländern mit zusätzlichen obligatorischen Kennzeichnungen versehen werden.

Es wird erwartet, dass diese Neuerung neue Standards im digitalen Marketing setzt. In einer Zeit, in der KI visuelle Kunst und Handel verbindet, steht das Recht des Nutzers, zwischen Realität und generierten Inhalten zu unterscheiden, an erster Stelle. Google plant, diese Funktion schrittweise weltweit einzuführen.