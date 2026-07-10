NASA sucht private Projekte als Ersatz für die Internationale Raumstation

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NASA sucht private Projekte als Ersatz für die Internationale Raumstation

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) hat eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen (RFP) für die Entwicklung kommerzieller Raumstationen der nächsten Generation im niedrigen Erdorbit veröffentlicht. Diese Initiative ist ein strategischer Schritt, um wissenschaftliche und technologische Aufgaben nach dem Ende der Internationalen Raumstation (ISS) auf private Plattformen zu verlagern. NASA beabsichtigt nicht mehr, der alleinige Eigentümer von Raumstationen zu sein, sondern einer von vielen Kunden neben anderen Staaten und kommerziellen Auftraggebern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Jared Isaacman, ein Vertreter der NASA-Administration, betonte, dass die Behörde die Fähigkeiten der Industrievertreter hoch einschätzt. Es besteht die Zuversicht, dass der Privatsektor einen nachhaltigen Markt für orbitalen Stationen schaffen kann. Diese neue Phase wurde nach einem ersten Informationssammelprozess im März dieses Jahres eingeleitet, und es wird erwartet, dass mehrere Verträge im Rahmen eines offenen Wettbewerbs vergeben werden.

Wettbewerbs- und Finanzierungsbedingungen

Die Behörde plant, mehrere Auftragnehmer für Design, Zertifizierung und Dienstleistungen unter Verwendung standardmäßiger staatlicher Beschaffungsverfahren auszuwählen. In der Anfangsphase werden mehrere Unternehmen in die engere Wahl gezogen, die anschließend um das Recht konkurrieren, das endgültige Design zu erstellen, zu testen und zu betreiben. Laut ixbt.com strebt die NASA den Abschluss langfristiger Festpreisverträge an.

Dieser Ansatz reduziert die finanziellen Risiken für die Behörde und ermöglicht es Unternehmen gleichzeitig, zusätzliche private Investitionen für die Entwicklung ihrer Plattformen zu gewinnen. Die NASA nimmt Rückmeldungen interessierter Unternehmen bis zum 27. Juli entgegen. Zudem ist für den 9. Juli ein spezielles Briefing für Branchenvertreter im Johnson Space Center in Houston geplant, bei dem die grundlegenden Anforderungen für zukünftige Projekte vorgestellt werden.

Vorbereitung auf zukünftige Missionen

Neben der Sicherstellung einer kontinuierlichen Präsenz der USA im niedrigen Erdorbit werden private Raumstationen als Plattformen für wichtige wissenschaftliche Forschung dienen. Hier werden Astronauten trainiert und Technologien getestet, die für komplexe zukünftige Missionen erforderlich sind. Insbesondere werden diese Plattformen als wichtige Vorbereitungsbasis für das auf den Mond ausgerichtete Artemis-Programm und zukünftige Flüge zum Mars dienen.

Diese Veränderungen sind auch für Experten und Weltraumforscher von Bedeutung. Die Kommerzialisierung der Weltraumforschung könnte in Zukunft die Möglichkeiten für andere Länder, einschließlich Entwicklungsländer, erweitern, orbitale Labore zu nutzen. Der Ruhestand der ISS markiert den Beginn einer neuen Ära in der Raumfahrtindustrie, in der SpaceX, Blue Origin und andere große Raumfahrtunternehmen eine führende Rolle spielen dürften.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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