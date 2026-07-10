Wie wurden die Spieler im Spiel Frankreich gegen Marokko bewertet?

Im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Frankreich Marokko mit 2:0. Nach dem Spiel wurden die Spielerbewertungen veröffentlicht. Bei Frankreich erhielt Ousmane Dembélé mit 8,4 Punkten die höchste Bewertung. Kylian Mbappé war mit 8,2 Punkten ebenfalls einer der bestbewerteten Spieler seines Teams.

Frankreich Spielerbewertungen:

• Mike Maignan — 6,9

• Jules Koundé — 6,9

• Dayot Upamecano — 8,0

• William Saliba — 7,1

• Lucas Digne — 7,5

• Manu Koné — 7,4

• Adrien Rabiot — 7,3

• Ousmane Dembélé — 8,4

• Michael Olise — 7,3

• Désiré Doué — 7,5

• Kylian Mbappé — 8,2

Bei Marokko erhielt Torhüter Yassine Bounou mit 6,9 Punkten die beste Bewertung. Azzedine Ounahi wurde mit 6,6 und Idrissi mit 6,3 Punkten bewertet. Die übrigen Spieler lagen zwischen 5,6 und 6,3 Punkten.

Marokko Spielerbewertungen:

• Yassine Bounou — 6,9

• Achraf Hakimi — 6,1

• Nayef Aguerd — 5,9

• Adam Masina — 5,9

• Anuar Salah-Eddine — 5,8

• Neil El Aynaoui — 6,3

• Azzedine Ounahi — 6,6

• Bilal El Khannouss — 6,2

• Brahim Díaz — 5,9

• Ayoub Bouaddi — 5,6

• Chamseddine Talbi — 5,7

Den Gesamtbewertungen zufolge schnitten die Spieler aus Frankreichs Offensive und Mittelfeld besser ab. Bei Marokko war die Bewertung von Bounou der höchste Wert im Team.