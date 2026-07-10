Frankreich besiegt Marokko und zieht ins Halbfinale ein

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Frankreich besiegt Marokko und zieht ins Halbfinale ein

Im Viertelfinale der FIFA 2026 Weltmeisterschaft besiegte Frankreich Marokko mit 2:0. In der Partie im Stadion von Foxborough erzielten die Franzosen zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Kylian Mbappé eröffnete den Torreigen in der 60. Minute, und Ousmane Dembélé baute die Führung für Frankreich in der 68. Minute aus.

Auch in der Spielstatistik wirkte Frankreich aktiver. Das Team gab 21 Schüsse ab, davon 9 aufs Tor. Marokko kam auf 5 Schüsse, von denen einer das Ziel fand.

Beim Ballbesitz hatte Marokko mit 53 Prozent die Nase vorn. Bei Frankreich lag dieser Wert bei 47 Prozent. Auch bei der Anzahl der Pässe lag Marokko mit 498 Zuspielen vorne. Frankreich brachte es auf 472 Pässe.

Bei der Passgenauigkeit zeigte Frankreich das bessere Ergebnis. Die Franzosen kamen auf eine Passquote von 92 Prozent, Marokko auf 88 Prozent. Bei den Fouls beging Marokko 12 Regelverstöße, Frankreich 10.

Für beide Mannschaften wurde jeweils eine Gelbe Karte notiert. Rote Karten gab es nicht. Abseitsstellungen wurden ebenfalls nicht verzeichnet. Die Anzahl der Eckbälle war ausgeglichen; beide Teams führten jeweils 5 Ecken aus.

Damit zieht Frankreich ins Halbfinale ein. Für Marokko endet das Turnier im Viertelfinale.

FrankreichMarokkoKylian MbappéOusmane DembéléFIFA 2026Foxborough
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Nodirbek Razzokov
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