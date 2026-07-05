Mädchen, das Weltraumtoilette reinigte, leitet nun Mars-Projekt

Im Alter von 14 Jahren half Claire Parfitt während eines Praktikums dabei, eine Weltraumtoilette zu reinigen. Jahre später wurde sie zur Spezialistin, die eines der wichtigsten Marsforschungsprojekte der Europäischen Weltraumorganisation leitet.

Claire, geboren in Nottingham, entwickelte während ihrer Schulzeit ein Interesse an der Raumfahrt. Zunächst bewarb sie sich um ein Praktikum bei der NASA, wurde jedoch abgelehnt. Danach erhielt sie die Möglichkeit, ein Praktikum am National Space Centre in Leicester zu absolvieren.

Zu dieser Zeit bereitete sich das Zentrum auf die Eröffnung des wichtigsten britischen Weltraummuseums — des National Space Centre — vor. Claire war am Empfang und der Vorbereitung von Exponaten beteiligt. Darunter befand sich auch eine Weltraumtoilette, deren Auspacken, Reinigen und Wartung sie miterlebte.

Sie war auch am Empfang des Raumanzugs beteiligt, den Helen Sharman, der erste Brite im Weltraum, getragen hatte. Laut Claire war es genau diese Erfahrung, die ihre spätere Berufswahl stark beeinflusste.

Später erwarb sie einen Abschluss in Physik und einen Doktortitel im Bereich Energiesystemtechnik für Raumfahrzeuge. Während ihrer Laufbahn arbeitete sie am ExoMars Rosalind Franklin Rover, der die Marsoberfläche erforscht, sowie an der SMILE Mission, die die Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und dem Magnetfeld der Erde untersucht.

Seit 2019 ist Claire Parfitt am Europäischen Zentrum für Weltraumforschung und -technologie der Europäischen Weltraumorganisation in den Niederlanden tätig. Derzeit leitet sie ein Team, das zukünftige Mars-Expeditionen mit Menschen und Robotern plant. Sie ist zudem Vorsitzende der Internationalen Marsforschungs-Arbeitsgruppe.

Die Spezialistin betonte, dass der Mars aus wissenschaftlicher Sicht einer der wichtigsten Planeten ist und seine eingehende Erforschung für zukünftige bemannte Missionen von großer Bedeutung ist.

„Rosalind Franklin Rovers im Jahr 2028 gestartet wird, wird das ein sehr aufregendes Ereignis sein. In den kommenden Jahrzehnten müssen wir jeden Schritt sorgfältig planen, um den Mars zu bewahren und die wertvollsten wissenschaftlichen Daten für Europa zu erhalten", sagte Claire Parfitt.