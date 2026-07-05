Mädchen, das Weltraumtoilette reinigte, leitet nun Mars-Projekt

·44·Welt
Mädchen, das Weltraumtoilette reinigte, leitet nun Mars-Projekt

Im Alter von 14 Jahren half Claire Parfitt während eines Praktikums dabei, eine Weltraumtoilette zu reinigen. Jahre später wurde sie zur Spezialistin, die eines der wichtigsten Marsforschungsprojekte der Europäischen Weltraumorganisation leitet.

Claire, geboren in Nottingham, entwickelte während ihrer Schulzeit ein Interesse an der Raumfahrt. Zunächst bewarb sie sich um ein Praktikum bei der NASA, wurde jedoch abgelehnt. Danach erhielt sie die Möglichkeit, ein Praktikum am National Space Centre in Leicester zu absolvieren.

Zu dieser Zeit bereitete sich das Zentrum auf die Eröffnung des wichtigsten britischen Weltraummuseums — des National Space Centre — vor. Claire war am Empfang und der Vorbereitung von Exponaten beteiligt. Darunter befand sich auch eine Weltraumtoilette, deren Auspacken, Reinigen und Wartung sie miterlebte.

Sie war auch am Empfang des Raumanzugs beteiligt, den Helen Sharman, der erste Brite im Weltraum, getragen hatte. Laut Claire war es genau diese Erfahrung, die ihre spätere Berufswahl stark beeinflusste.

Später erwarb sie einen Abschluss in Physik und einen Doktortitel im Bereich Energiesystemtechnik für Raumfahrzeuge. Während ihrer Laufbahn arbeitete sie am ExoMars Rosalind Franklin Rover, der die Marsoberfläche erforscht, sowie an der SMILE Mission, die die Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und dem Magnetfeld der Erde untersucht.

Seit 2019 ist Claire Parfitt am Europäischen Zentrum für Weltraumforschung und -technologie der Europäischen Weltraumorganisation in den Niederlanden tätig. Derzeit leitet sie ein Team, das zukünftige Mars-Expeditionen mit Menschen und Robotern plant. Sie ist zudem Vorsitzende der Internationalen Marsforschungs-Arbeitsgruppe.

Die Spezialistin betonte, dass der Mars aus wissenschaftlicher Sicht einer der wichtigsten Planeten ist und seine eingehende Erforschung für zukünftige bemannte Missionen von großer Bedeutung ist.

Rosalind Franklin Rovers im Jahr 2028 gestartet wird, wird das ein sehr aufregendes Ereignis sein. In den kommenden Jahrzehnten müssen wir jeden Schritt sorgfältig planen, um den Mars zu bewahren und die wertvollsten wissenschaftlichen Daten für Europa zu erhalten", sagte Claire Parfitt.

Claire ParfittEuropäische WeltraumorganisationNASAExoMars Rosalind FranklinHelen Sharman
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hund Namens Tsunami Findet 26 Menschen Lebend Unter TrümmernHund Namens Tsunami Findet 26 Menschen Lebend Unter TrümmernHeute, 21:58Zahl der Erdbebenopfer in Venezuela nähert sich 3.000Zahl der Erdbebenopfer in Venezuela nähert sich 3.000Heute, 21:52Warum nahm Mojtaba Khamenei nicht an der Beerdigung seines Vaters teil?Warum nahm Mojtaba Khamenei nicht an der Beerdigung seines Vaters teil?Heute, 21:15Geheimnisvolle Höhle in den Klippen versetzt Wissenschaftler noch immer in StaunenGeheimnisvolle Höhle in den Klippen versetzt Wissenschaftler noch immer in StaunenHeute, 20:40Ronaldo Schickte Eine Videobotschaft an Ein Kind, Das Beim Erdbeben Seine Familie VerlorRonaldo Schickte Eine Videobotschaft an Ein Kind, Das Beim Erdbeben Seine Familie VerlorHeute, 18:19Moskau-Sotschi-Flug wird zu echtem KonzertsaalMoskau-Sotschi-Flug wird zu echtem KonzertsaalHeute, 18:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch