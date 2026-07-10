Kylian Mbappé und Frankreich im Halbfinale: Marokkos Widerstand in Boston gebrochen

Die französische Nationalmannschaft hat im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 einen überzeugenden Sieg über Marokko errungen und ist damit ins Halbfinale des Turniers eingezogen. In der Partie in Boston kontrollierte die Mannschaft von Didier Deschamps das Spielgeschehen und knackte das Abwehrbollwerk der Afrikaner. Dieser Sieg unterstreicht einmal mehr die Konstanz der „Équipe Tricolore“ bei großen Turnieren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Held des Spiels war zweifellos Kylian Mbappé. Obwohl er in der ersten Halbzeit untypischerweise einen Elfmeter verschoss, zeigte er in der zweiten Hälfte echte Führungsqualitäten. Laut Goal.com erzielte der Stürmer nicht nur ein Tor, sondern bereitete auch den zweiten Treffer vor und machte seinen Fehler damit mehr als wett.

Dramatische Elfmetersituation

Frankreich übte von Beginn an großen Druck aus. Schüsse von Dayot Upamecano und Désiré Doué wurden vom marokkanischen Torhüter Bono pariert. Die brisanteste Szene der ersten Halbzeit ereignete sich, als Kylian Mbappé im Strafraum von Noussair Mazraoui zu Fall gebracht wurde. Mbappé trat nach VAR-Überprüfung selbst an, doch sein schwacher Schuss war eine leichte Beute für Bono.

Die marokkanische Nationalmannschaft war über das gesamte Spiel hinweg hauptsächlich mit der Defensive beschäftigt und konnte bei Gegenangriffen kaum Gefahr ausstrahlen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf ein wuchtiger Schuss von Lucas Digne nur die Latte. Diese Szenen verdeutlichten die Überlegenheit der Franzosen, doch zur Pause blieb es beim Unentschieden.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

In der 60. Minute belohnte sich Frankreich schließlich. Kylian Mbappé fand eine Lücke im Strafraum und erzielte mit einem präzisen Schuss die Führung. Sechs Minuten später glänzte Mbappé als Vorlagengeber: Nach seinem Zuspiel erhöhte Ousmane Dembélé mit einem wuchtigen Schuss auf 2:0. Diese Tore entschieden das Spiel praktisch.

Die Marokkaner kamen erst zehn Minuten vor Schluss zu einem gefährlicheren Abschluss auf das Tor von Mike Maignan. Der Torhüter des AC Mailand parierte einen Schuss von Azzedine Ounahi meisterhaft und hielt seinen Kasten sauber. Die französische Defensive und der Torwart agierten über die gesamte Spielzeit äußerst diszipliniert und ließen dem Gegner keine Chance.

Damit hat Frankreich das Halbfinalticket gelöst. Nun treffen sie im Kampf um den Finaleinzug auf Belgien oder Spanien. Kylian Mbappé hat seinen Status als „Matchwinner“ erneut bestätigt und setzt seinen Kampf um die Torjägerkrone des Turniers fort.