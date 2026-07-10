Elon Musk baut Partnerschaft mit Anthropic aus: Wettbewerb und ein Milliarden-Dollar-Vertrag

·44·Technologie
Elon Musk baut Partnerschaft mit Anthropic aus: Wettbewerb und ein Milliarden-Dollar-Vertrag

Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, hat seine Haltung gegenüber Anthropic, einem der Hauptkonkurrenten auf dem KI-Markt, drastisch geändert. Nachdem Nutzer auf X Bedenken äußerten, dass Musk seinen Konkurrenten jederzeit von den SpaceX-Servern trennen könnte, erklärte der Milliardär, dass er das Labor sehr schätze und ein solches Vorgehen nicht seinem Stil entspreche. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In seiner Stellungnahme räumte Musk ein, dass seine früheren negativen Äußerungen über Anthropic falsch waren. Während er im September 2025 noch am Erfolg des Unternehmens zweifelte, bezeichnet er sie heute als Branchenführer. Laut ixbt.com hält Anthropic derzeit den größten Anteil am KI-Markt bei Unternehmenskunden.

Eine Milliarden-Dollar-Technologieallianz

Derzeit ist Anthropic einer der größten Kunden von SpaceX. Mit Stand Juli 2026 wurde ein umfangreicher Vertrag zwischen den Parteien unterzeichnet. Demnach hat Anthropic 300 Megawatt Leistung aus dem Colossus 1 Rechenzentrum der xAI-Sparte in Memphis gemietet. Es wird erwartet, dass diese Vereinbarung SpaceX bis 2029 einen Umsatz von etwa 40 Milliarden Dollar einbringt.

Gemäß den Vertragsbedingungen leistet Anthropic eine monatliche Zahlung von 1,25 Milliarden Dollar. Interessanterweise hat auch Google eine Vereinbarung getroffen, 920 Millionen Dollar pro Monat für die Nutzung der SpaceX-Infrastruktur zu zahlen. Dies zeigt, dass Elon Musks Weltraum- und Technologieimperium zu einem Stützpfeiler nicht nur für seine eigenen Projekte, sondern für die gesamte Industrie wird.

Wettbewerb und der „Elon Musk-Stil“

Musk verwies auf seine Erfahrungen bei Tesla und SpaceX als Beweis dafür, dass er Konkurrenten nicht in schwierige Lagen bringt. Ihm zufolge hat Tesla seine Patente offengelegt und das Supercharger-Netzwerk auch für andere Elektroautos geöffnet. Zudem bringt SpaceX weiterhin konkurrierende Satellitensysteme zu fairen Preisen in den Orbit.

„Sie sind derzeit der klare Marktführer im Bereich KI. Kein anderes Unternehmen konnte ein so leistungsfähiges Modell wie Mythos/Fable präsentieren, und ich habe keinen Zweifel, dass Mythos 2 bald fertig sein wird. Ich würde niemals den Zugang auf eine Weise unterbrechen, die ihnen schadet, selbst wenn sie Konkurrenten sind“, schrieb Elon Musk.

Obwohl Musk in Rechtsstreitigkeiten mit einigen Konkurrenten wie OpenAI verwickelt ist, scheint die Beziehung zu Anthropic für beide Seiten vorteilhaft zu sein. Eine plötzliche Kündigung des Vertrags hätte nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern würde auch einen massiven finanziellen Verlust für SpaceX bedeuten. Zudem sammeln SpaceX-Ingenieure durch die Zusammenarbeit mit Anthropic wertvolle Erfahrungen bei der Unterstützung fortschrittlicher KI-Systeme.

Elon MuskAnthropicSpaceXKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Microsoft reduziert Kosten durch Abkehr von OpenAI-ModellenMicrosoft reduziert Kosten durch Abkehr von OpenAI-ModellenHeute, 04:55Unerwarteter Wechsel in der OpenAI-Führung: Fidji Simo tritt zurückUnerwarteter Wechsel in der OpenAI-Führung: Fidji Simo tritt zurückHeute, 04:52NASA sucht private Projekte als Ersatz für die Internationale RaumstationNASA sucht private Projekte als Ersatz für die Internationale RaumstationHeute, 04:23OpenAI stellt Atlas-Browser ein: KI-Agenten erreichen eine neue StufeOpenAI stellt Atlas-Browser ein: KI-Agenten erreichen eine neue StufeHeute, 03:56Rostec stellt seine neue Saturn-Linie unbemannter Luftfahrzeuge vorRostec stellt seine neue Saturn-Linie unbemannter Luftfahrzeuge vorHeute, 03:52Ryzen AI Halo und SteamOS Synergie: Mini-PC der nächsten Generation im Gaming-TestRyzen AI Halo und SteamOS Synergie: Mini-PC der nächsten Generation im Gaming-TestHeute, 03:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update