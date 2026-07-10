Elon Musk baut Partnerschaft mit Anthropic aus: Wettbewerb und ein Milliarden-Dollar-Vertrag

Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, hat seine Haltung gegenüber Anthropic, einem der Hauptkonkurrenten auf dem KI-Markt, drastisch geändert. Nachdem Nutzer auf X Bedenken äußerten, dass Musk seinen Konkurrenten jederzeit von den SpaceX-Servern trennen könnte, erklärte der Milliardär, dass er das Labor sehr schätze und ein solches Vorgehen nicht seinem Stil entspreche. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In seiner Stellungnahme räumte Musk ein, dass seine früheren negativen Äußerungen über Anthropic falsch waren. Während er im September 2025 noch am Erfolg des Unternehmens zweifelte, bezeichnet er sie heute als Branchenführer. Laut ixbt.com hält Anthropic derzeit den größten Anteil am KI-Markt bei Unternehmenskunden.

Eine Milliarden-Dollar-Technologieallianz

Derzeit ist Anthropic einer der größten Kunden von SpaceX. Mit Stand Juli 2026 wurde ein umfangreicher Vertrag zwischen den Parteien unterzeichnet. Demnach hat Anthropic 300 Megawatt Leistung aus dem Colossus 1 Rechenzentrum der xAI-Sparte in Memphis gemietet. Es wird erwartet, dass diese Vereinbarung SpaceX bis 2029 einen Umsatz von etwa 40 Milliarden Dollar einbringt.

Gemäß den Vertragsbedingungen leistet Anthropic eine monatliche Zahlung von 1,25 Milliarden Dollar. Interessanterweise hat auch Google eine Vereinbarung getroffen, 920 Millionen Dollar pro Monat für die Nutzung der SpaceX-Infrastruktur zu zahlen. Dies zeigt, dass Elon Musks Weltraum- und Technologieimperium zu einem Stützpfeiler nicht nur für seine eigenen Projekte, sondern für die gesamte Industrie wird.

Wettbewerb und der „Elon Musk-Stil“

Musk verwies auf seine Erfahrungen bei Tesla und SpaceX als Beweis dafür, dass er Konkurrenten nicht in schwierige Lagen bringt. Ihm zufolge hat Tesla seine Patente offengelegt und das Supercharger-Netzwerk auch für andere Elektroautos geöffnet. Zudem bringt SpaceX weiterhin konkurrierende Satellitensysteme zu fairen Preisen in den Orbit.

„Sie sind derzeit der klare Marktführer im Bereich KI. Kein anderes Unternehmen konnte ein so leistungsfähiges Modell wie Mythos/Fable präsentieren, und ich habe keinen Zweifel, dass Mythos 2 bald fertig sein wird. Ich würde niemals den Zugang auf eine Weise unterbrechen, die ihnen schadet, selbst wenn sie Konkurrenten sind“, schrieb Elon Musk.

Obwohl Musk in Rechtsstreitigkeiten mit einigen Konkurrenten wie OpenAI verwickelt ist, scheint die Beziehung zu Anthropic für beide Seiten vorteilhaft zu sein. Eine plötzliche Kündigung des Vertrags hätte nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern würde auch einen massiven finanziellen Verlust für SpaceX bedeuten. Zudem sammeln SpaceX-Ingenieure durch die Zusammenarbeit mit Anthropic wertvolle Erfahrungen bei der Unterstützung fortschrittlicher KI-Systeme.