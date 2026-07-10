Künstliche Intelligenz sammelt 100 Millionen Dollar Investitionskapital für sich selbst

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Künstliche Intelligenz sammelt 100 Millionen Dollar Investitionskapital für sich selbst

Ein unerwartetes Ereignis in der Welt der Technologie: Das Startup Lyzr hat die Leitung seiner jüngsten Investitionsrunde vollständig einem KI-Agenten überlassen. Infolgedessen gelang es dem Unternehmen, ohne menschliches Eingreifen 100 Millionen Dollar einzusammeln. Dieses Ereignis signalisiert den Beginn einer neuen Ära auf dem Risikokapitalmarkt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das in New Jersey ansässige Startup Lyzr ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter KI-Agenten für Unternehmen spezialisiert. Laut Bloomberg nutzte das Unternehmen sein "SivaClaw"-System, um die Series-B-Investitionsrunde durchzuführen. Das System erledigte nicht nur technische Aufgaben, sondern spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Kommunikation mit Investoren.

Kommunikation und Analyse mit Investoren

Das SivaClaw-System beantwortete Fragen von über 130 potenziellen Investoren, erstellte Entwürfe für Investitionsmemoranden und analysierte sogar, auf welche Folien die Sponsoren während der Präsentation am meisten achteten. Dieser Prozess wurde zu einer einzigartigen "Masterclass", die die Effektivität des Produkts des Startups in der Praxis bewies.

Das Interessanteste daran ist, dass es bei diesem Prozess kaum Bedarf für traditionelle Treffen gab. Normalerweise müssen Startup-Gründer Dutzende von persönlichen Treffen in der Sand Hill Road im Silicon Valley abhalten und mit Investoren bei einem Kaffee sprechen. Im Fall von Lyzr erhielten die Gründer, ohne ihre Schreibtische zu verlassen, Interessenbekundungen in Höhe von insgesamt 400 Millionen Dollar von Investoren aus dem Nahen Osten und dem Silicon Valley.

Ein neuer Trend auf dem Markt

Am Ende dieser erfolgreichen Kampagne sammelte Lyzr 100 Millionen Dollar ein und steigerte seinen Marktwert auf fast 500 Millionen Dollar. Experten sind der Meinung, dass dies das Ergebnis des enormen Interesses und des Kapitalzuflusses in den KI-Sektor ist. Derzeit sind Investoren sogar bereit, mit Robotern zu verhandeln, um sich vielversprechende Technologien zu sichern.

Diese Erfahrung ist auch für den Technologiemarkt in Usbekistan sehr wichtig. Lokale Startups können sehen, wie man KI nutzen kann, um geografische Entfernungen bei der Kapitalbeschaffung auf dem globalen Markt zu überbrücken. Die Erfahrung von Lyzr zeigt, dass die Reduzierung des menschlichen Faktors beim Verkauf und der Entwicklung eines Produkts nur von Vorteil sein kann, wenn das Produkt wirklich funktioniert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lyzr und sein SivaClaw-Agent nicht nur Geld verdient, sondern auch gezeigt haben, wie zukünftige Geschäftsverhandlungen aussehen werden. Nun könnten korrekt konfigurierte Algorithmen anstelle von Hunderten von Flügen und Treffen für eine erfolgreiche Runde ausreichen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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