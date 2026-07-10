OpenAI stellt Atlas-Browser ein: KI-Agenten erreichen eine neue Stufe

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OpenAI stellt Atlas-Browser ein: KI-Agenten erreichen eine neue Stufe

OpenAI, der Marktführer in der Welt der KI, hat beschlossen, das im letzten Oktober vorgestellte Projekt Atlas einzustellen. Dieser auf dem ChatGPT-System basierende innovative Browser sollte Nutzern völlig neue Wege der Internetnutzung eröffnen. Eine Änderung der Unternehmensstrategie verhinderte jedoch, dass das Projekt als eigenständiges Produkt fortbestehen konnte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Einstellung des Projekts Atlas ist das Ergebnis einer neuen Politik der OpenAI-Führung, insbesondere der Produktchefin Fidji Simo. Ihrer Anweisung zufolge soll sich das Unternehmen auf die Entwicklung des ChatGPT-Ökosystems konzentrieren, anstatt sich auf ablenkende „Nebenprojekte“ zu fokussieren. Zuvor wurde aus demselben Grund bereits die Arbeit am Videogenerierungstool Sora leicht verlangsamt.

Kein Browser, sondern eine Funktion

Laut The Verge und anderen renommierten Publikationen hat OpenAI den direkten Wettbewerb auf dem Browsermarkt mit Giganten wie Google Chrome aufgegeben. Stattdessen entschied sich das Unternehmen, die Atlas-Technologien in bestehende Plattformen zu integrieren. Der Browser wird also zu einer nützlichen Funktion innerhalb von ChatGPT und nicht zu einer eigenständigen Anwendung.

Die Agenten-Fähigkeiten von Atlas (die Fähigkeit, komplexe Aufgaben im Namen des Benutzers auszuführen) werden nun in die ChatGPT-Desktop-App und eine spezielle Erweiterung für Google Chrome übertragen. Dies ermöglicht es den Nutzern, das volle Potenzial der KI zu nutzen, ohne ihre gewohnte Umgebung verlassen zu müssen.

Neue Möglichkeiten und Wettbewerb

Die neue Google Chrome-Erweiterung von OpenAI tritt in direkten Wettbewerb mit Googles eigener „Antwort“, dem Gemini Side Panel. Mit dieser Erweiterung können Benutzer folgende Aktionen ausführen:

  • Fragen zum Inhalt einer geöffneten Webseite stellen;
  • Lange Artikel in kurze Zusammenfassungen umwandeln;
  • Komplexe analytische Aufgaben auf Basis von Seitendaten durchführen;
  • Über die ChatGPT-Schnittstelle mit Webseiten interagieren.
Auch die ChatGPT-Desktop-App wurde erheblich verbessert. Sie bietet nun die Möglichkeit, auf Websites zuzugreifen, sich bei Konten anzumelden und Dateien innerhalb der App herunterzuladen. Eine spezielle Cloud-Browser-Technologie ermöglicht es KI-Agenten, verschiedene Online-Operationen aus der Ferne im Namen des Benutzers durchzuführen.

Derzeit versucht Perplexity mit dem Projekt Comet und The Browser Company mit dem Projekt Dia, den Browsermarkt neu zu gestalten. OpenAI hat in diesem „Browser-Krieg“ einen eigenen Weg gewählt und zielt darauf ab, ChatGPT tiefer in die Arbeitsabläufe von Chrome-Nutzern zu integrieren, anstatt sie aktiv abzuwerben.

OpenAIChatGPTAtlasGoogle ChromeTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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