Das KI-Rennen: Steht die Weltwirtschaft vor einem 3-Billionen-Dollar-Risiko?

Die drastischen Veränderungen in der Technologiewelt der letzten Jahre, insbesondere die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur, bergen sowohl Chancen als auch ernsthafte Risiken für die Weltwirtschaft. Analysen von David Cahn von Sequoia Capital zeigen, dass die Branche 3 Billionen Dollar Umsatz generieren muss, damit sich die Ausgaben der Silicon Valley-Giganten für KI-Chips und Rechenzentren rechtfertigen lassen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Diese Zahlen sind keine bloßen Schätzungen, sondern basieren auf den Rekordgewinnen von NVIDIA durch GPU-Verkäufe und den Kosten für den Bau von Rechenzentren. Während diese Ausgaben 2023 auf etwa 200 Milliarden Dollar geschätzt wurden, wird erwartet, dass die Infrastrukturkosten bis 2026 1,5 Billionen Dollar erreichen. Das bedeutet, dass der Umsatz doppelt so hoch sein muss, damit Investoren ihr Kapital zurückerhalten.

Die Kluft zwischen Umsatz und Ausgaben

Derzeit steigern Branchenführer wie OpenAI und Anthropic ihre jährlichen Umsätze erheblich. Während OpenAI beispielsweise einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar meldete, strebt Anthropic die 60-Milliarden-Dollar-Marke an. Diese Zahlen wirken jedoch im Vergleich zum erwarteten Bedarf von 3 Billionen Dollar sehr gering. Tech-Giganten wie Google, Meta, Microsoft und Amazon planen erst ab 2028 mit echten Renditen aus diesen Investitionen.

Ein weiterer Faktor, der die Situation erschwert, sind die steigenden Preise für Speicherhardware und die wachsende Nachfrage nach komplexen Chips. Auch die Baukosten und der Energieverbrauch steigen täglich, was den erforderlichen Umsatz pro Gigawatt Leistung drastisch in die Höhe getrieben hat.

Risiko einer Wirtschaftskrise

Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo Global Management, warnt, dass ein Ausbleiben der erwarteten finanziellen Ergebnisse durch KI die gesamte Weltwirtschaft erschüttern könnte. Viele Unternehmen stellen derzeit von teuren Modellen auf günstigere Open-Weight-Modelle um, insbesondere auf chinesische Entwicklungen. Dies beeinträchtigt die Einnahmen der großen Modellentwickler negativ.

Auch die technologische Effizienz könnte unerwartete Folgen haben. OpenAI unter Sam Altman gab beispielsweise bekannt, dass neue Modelle beim Programmieren 54 % effizienter sind. Während dies für Nutzer vorteilhaft ist, bedeutet es finanzielle Verluste für "Token-Fabriken", die ihren Umsatz durch Token-Verkäufe erzielen. Wenn das Nutzungsvolumen nicht drastisch steigt, könnten Unternehmen ihre Kosten nicht decken.

Experten sind der Meinung, dass ein Scheitern dieser Giganten den S&P 500 Index stark einbrechen lassen und die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Das Ergebnis dieses Technologierennens ist auch für Schwellenländer wichtig, da globale wirtschaftliche Instabilität direkte Auswirkungen auf internationale Investitionen und Technologieimporte hat.