Unerwarteter Wechsel in der OpenAI-Führung: Fidji Simo tritt zurück

Ein bedeutender Führungswechsel hat bei OpenAI, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich KI, stattgefunden. Fidji Simo, die Nummer zwei des Unternehmens und CEO of Apps, hat angekündigt, ihre Vollzeitstelle aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Dies berichtet das Wall Street Journal. Techcrunch.com berichtet darüber.

In einem offiziellen Schreiben an die Mitarbeiter teilte Frau Simo mit, dass ihre Genesung länger dauert und komplexer verläuft als erwartet. Daher wird sie ihre Tätigkeit im Unternehmen künftig nur noch als Teilzeitberaterin fortsetzen. Diese Entscheidung ist ein unerwarteter Rückschlag für OpenAI, da sie ein zentrales Bindeglied zwischen den Geschäfts- und Produktabläufen des Unternehmens war.

Strategische Veränderungen im Unternehmen

Fidji Simo trat 2024 dem Board of Directors von OpenAI bei und wurde im Mai 2025 zum CEO of Apps ernannt. Sie arbeitete direkt unter Sam Altman und beaufsichtigte hochrangige Führungskräfte wie COO Brad Lightcap, CFO Sarah Friar und CPO Kevin Weil. Ihr Einstieg ermöglichte es Sam Altman, sich stärker auf Forschung, Rechenleistung und Sicherheitsfragen zu konzentrieren.

Im April gab Simo bekannt, dass sie aufgrund eines Rückfalls einer neuroimmunologischen Erkrankung einen medizinischen Urlaub nimmt. Zu diesem Zeitpunkt verließen auch andere Führungskräfte des Unternehmens, darunter Marketingchefin Kate Rouch, ihre Posten, um sich von einer Krebserkrankung zu erholen. Diese aufeinanderfolgenden Personalwechsel haben die Stabilität der OpenAI-Führung nicht unberührt gelassen.

Zukunftspläne und Wettbewerb

Vor ihrem Wechsel zu OpenAI war Fidji Simo als CEO von Instacart tätig und bereitete das Unternehmen auf den erfolgreichen IPO im Jahr 2023 vor. Zudem war sie über ein Jahrzehnt bei Meta tätig, insbesondere als Leiterin der Facebook-App. Experten betonten, dass Simos Erfahrung für den erwarteten IPO-Prozess von OpenAI von entscheidender Bedeutung sein würde.

Derzeit steht OpenAI im Wettbewerb mit seinem Hauptkonkurrenten Anthropic. Da sich das Wachstum von ChatGPT Ende letzten Jahres leicht verlangsamte und interne Umsatzziele nicht erreicht wurden, konzentriert sich das Unternehmen auf neue Bereiche wie Programmiertools. In diesem Sektor behält Anthropic jedoch derzeit die Führung.

Sam Altman muss nun einen geeigneten Nachfolger für Simo finden. Dies ist eine kritische Aufgabe, insbesondere da das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden stärken will und sich auf einen Börsengang vorbereitet. Obwohl Simos Verbleib als Beraterin beim Wissenstransfer hilft, ist eine Lücke im täglichen operativen Management unvermeidlich.