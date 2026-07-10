Gerüchte über eine Abkühlung der Beziehungen zwischen den beiden Giganten der KI-Welt, OpenAI und Microsoft, wurden ausgeräumt. Mit der Vorstellung des neuen GPT 5.6 Modells gab OpenAI offiziell bekannt, dass diese Technologie den Status des „bevorzugten Modells“ (preferred model) für das Microsoft 365 Copilot-System erhalten wird. Dieser Schritt zeigt, dass die strategische Allianz zwischen den beiden Unternehmen weiterhin fest besteht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Kürzlich verbreitete Berichte von Bloomberg deuteten darauf hin, dass Microsoft zur Kostensenkung auf OpenAI-Software verzichten und auf eigene interne Modelle namens MAI umsteigen wolle. Insbesondere die Informationen über den geplanten Einsatz von Microsofts Eigenentwicklungen in populären Anwendungen wie Word und Excel sorgten in der Tech-Welt für großes Aufsehen. Die neue Stellungnahme widerlegt diese Vermutungen jedoch teilweise.

GPT 5.6: Neue Power für Microsoft-Anwendungen

Laut einem offiziellen Blogpost von OpenAI wird das GPT 5.6 Modell alle wichtigen Produkte im Microsoft 365-Ökosystem unterstützen. Dazu gehören:

Text- und Datenanalyse in Microsoft Word und Excel;

Intelligente Unterstützung bei der Erstellung von PowerPoint-Präsentationen;

Zusammenarbeitsprozesse auf der Cowork-Plattform;

Integration von E-Mail und anderen Unternehmensdiensten.

„Unsere Partnerschaft mit Microsoft war schon immer darauf ausgerichtet, fortschrittliche KI-Fähigkeiten mehr Menschen und Organisationen zugänglich zu machen. Wir freuen uns, dieses gemeinsame Engagement fortzusetzen“, so OpenAI in einer Erklärung. Dies garantiert Microsoft-Nutzern den Zugriff auf die neuesten neuronalen Netzwerkfähigkeiten.

Experten betonen, dass der Status als „bevorzugtes Modell“ bedeutet, dass die OpenAI-Software das „Herzstück“ der Microsoft-Anwendungen bleibt. Obwohl Microsoft für bestimmte Funktionen möglicherweise eigene, kostengünstigere und kleinere Modelle (SLM) einführt, wird erwartet, dass GPT 5.6 die komplexesten und anspruchsvollsten Aufgaben übernimmt.

Für Nutzer und lokale IT-Spezialisten in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Microsoft 365-Dienste sind im Unternehmenssektor des Landes weit verbreitet. Dass das Copilot-System auf dem neuesten GPT 5.6 Modell basiert, könnte dazu beitragen, die Qualität der Textverarbeitung in usbekischer Sprache und die logischen Schlussfolgerungsfähigkeiten weiter zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gerede über eine „Trennung“ zwischen den Tech-Giganten möglicherweise etwas übertrieben war. Die Partnerschaft zwischen OpenAI und Microsoft bleibt für beide Seiten eine lebenswichtige Notwendigkeit, um die Führung auf dem KI-Markt zu behaupten.