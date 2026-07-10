Chieftec stellt neues Kühlsystem Iceberg Pro vor: Einzigartige Turbine am Wasserblock

Chieftec, einer der führenden Akteure auf dem Markt für PC-Komponenten, hat alle Details zu seinem neuen Flüssigkeitskühlsystem Iceberg Pro bekannt gegeben. Das erstmals auf der Computex 2024 vorgestellte Gerät zeichnet sich durch einen innovativen Ansatz aus, der nicht nur die CPU, sondern auch die umliegenden kritischen Elemente kühlt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Modell Iceberg Pro ist eine logische Fortsetzung des bisherigen Iceberg 360 und verfügt über einen 360-mm-Radiator, der mit drei 120-mm-Lüftern ausgestattet ist. Die Hauptbesonderheit der Neuheit ist jedoch ein kleiner Radiallüfter, umgangssprachlich "Turbine" genannt, der auf dem Prozessorblock (Wasserblock) montiert ist. Diese Lösung dient dazu, die Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses zu verbessern.

Effizienz bei der Senkung der Komponententemperaturen

Laut ixbt.com haben die Ingenieure von Chieftec den Nutzen dieser kleinen Turbine mit Zahlen belegt. Von der Firma durchgeführte Tests zeigen, dass das System mit dem zusätzlichen Lüfter die Temperatur des Spannungsreglers (VRM) auf dem Mainboard um 7 Grad, die des SSD-Laufwerks um 5 Grad und die der RAM-Module um 3 Grad niedriger hält als herkömmliche Flüssigkeitskühler.

Diese Werte sind besonders wichtig für moderne Gaming-PCs und Workstations, die mit hoher Leistung arbeiten und zur Erwärmung neigen. Denn eine Überhitzung der VRM-Komponenten kann zu einem Leistungsabfall des Prozessors (Throttling) führen. Chieftec hat versucht, dieses Problem auf kompakte und effiziente Weise zu lösen.

Das Iceberg Pro wird in zwei Modifikationen auf den Markt kommen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen sind die mitgelieferten Lüfter: Benutzer können je nach Wunsch zwischen Versionen mit Lichteffekten (RGB) oder einfachen, klassisch aussehenden Lüftern wählen. Das Gesamtgewicht des Geräts beträgt 1,69 kg.

Umfassende Kompatibilität

Das neue Kühlsystem überrascht durch seine Kompatibilität nicht nur mit den neuesten Plattformen, sondern auch mit deutlich älteren Sockeln. Es unterstützt die folgenden Plattformen:

Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X und sogar LGA2011;

AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 sowie FM1.

Alle Lüfter im System, einschließlich derer am Radiator, können mit einer Geschwindigkeit von 500 bis 2200 RPM betrieben werden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Gleichgewicht zwischen Geräuschpegel und Kühlleistung präzise einzustellen. Obwohl Chieftec den offiziellen Preis des neuen Produkts noch nicht bekannt gegeben hat, wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten auf den Weltmärkten erhältlich sein wird.