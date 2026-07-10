HMD stellt das neue 90-Dollar-Smartphone Arc 2 vor

·44·Technologie
HMD stellt das neue 90-Dollar-Smartphone Arc 2 vor

HMD Global baut sein Angebot an erschwinglichen Geräten weiter aus. Der Hersteller hat offiziell das neue HMD Arc 2 Smartphone vorgestellt, das als logische Weiterentwicklung des Vorjahresmodells gilt. Das Gerät vereint ein modernes Design mit den für den Alltag notwendigen technischen Spezifikationen und richtet sich primär an preisbewusste Nutzer. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ähnelt das neue Modell optisch zwar stark seinem Vorgänger, bietet jedoch wichtige Hardware-Upgrades. Insbesondere läuft das Gerät nun auf einer effizienteren und energiesparenderen Plattform. Dies steigert die allgemeine Arbeitsgeschwindigkeit des Smartphones und trägt gleichzeitig dazu bei, die Akkulaufzeit zu verlängern.

Technische Daten und Display-Funktionen

Das HMD Arc 2 Smartphone ist mit einem 6,52-Zoll-IPS-Display ausgestattet. Der Bildschirm bietet eine HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Auch wenn dieser Wert nicht auf Flaggschiff-Niveau liegt, ist er für die Kategorie der Budget-Smartphones Standard und ausreichend. Die Software des Geräts basiert auf dem Betriebssystem Android 14 Go, das speziell für weniger leistungsstarke Prozessoren optimiert wurde.

Als Herzstück des Smartphones wurde der Unisoc T603-Chip gewählt, der im 12-nm-Verfahren gefertigt wird. Im Vergleich zum Unisoc SC9863A des Vorgängermodells arbeitet der neue Prozessor deutlich stabiler. Was den Speicher betrifft, so verfügt das Gerät über 4 GB RAM sowie wahlweise 64 GB oder 128 GB internen Speicher. Zudem ist ein spezieller Slot für microSD-Karten vorhanden.

Kamera und Autonomie

Bei den Fotofunktionen bleibt das HMD Arc 2 schlicht. Die Hauptkamera besteht aus einem einzelnen 13-Megapixel-Objektiv, während an der Vorderseite eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videoanrufe verbaut ist. Diese Parameter reichen für das Abfotografieren von Dokumenten oder die Kommunikation in sozialen Netzwerken völlig aus.

  • Akkukapazität: 5000 mAh;
  • Ladegeschwindigkeit: 10 W;
  • Anschluss: USB-C;
  • Zusätzlich: 3,5-mm-Audioanschluss (für Kopfhörer).
Eine der größten Stärken des Smartphones ist der 5000 mAh Akku, der in Kombination mit dem sparsamen Prozessor eine autonome Laufzeit von bis zu zwei Tagen ermöglicht. Das Gerät wird in den Farben Dark Blue und Goldish Beige erhältlich sein. Derzeit liegt der Preis für die Neuheit auf dem thailändischen Markt bei etwa 90 Dollar. Es wird erwartet, dass das Modell bald auch in anderen Regionen, einschließlich der zentralasiatischen Märkte, erscheint.

HMDSmartphoneAndroid 14TechnologieUnisoc
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chieftec stellt neues Kühlsystem Iceberg Pro vor: Einzigartige Turbine am WasserblockChieftec stellt neues Kühlsystem Iceberg Pro vor: Einzigartige Turbine am WasserblockHeute, 06:22Erstes 4K-Video aus dem Weltraum: NASA und AWS erzielen historisches Ergebnis durch LaserkommunikationErstes 4K-Video aus dem Weltraum: NASA und AWS erzielen historisches Ergebnis durch LaserkommunikationHeute, 05:56Investment frei von Elon Musk: Neue Anti-Milliardär-Fonds in den USA gestartetInvestment frei von Elon Musk: Neue Anti-Milliardär-Fonds in den USA gestartetHeute, 05:23OpenAI und Microsoft Partnerschaft in neuer Phase: GPT 5.6 Modell wird zur Basis für CopilotOpenAI und Microsoft Partnerschaft in neuer Phase: GPT 5.6 Modell wird zur Basis für CopilotHeute, 05:20Microsoft reduziert Kosten durch Abkehr von OpenAI-ModellenMicrosoft reduziert Kosten durch Abkehr von OpenAI-ModellenHeute, 04:55Unerwarteter Wechsel in der OpenAI-Führung: Fidji Simo tritt zurückUnerwarteter Wechsel in der OpenAI-Führung: Fidji Simo tritt zurückHeute, 04:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update