Investment frei von Elon Musk: Neue Anti-Milliardär-Fonds in den USA gestartet

Der Wirbel um den reichsten Mann der Welt, Elon Musk, und seine kontroversen Aussagen lösen unerwartete Trends auf dem Finanzmarkt aus. In den USA wurden zwei neue börsengehandelte Fonds (ETFs) registriert, die es Anlegern ermöglichen, Unternehmen des Milliardärs zu umgehen. Dieser Schritt wurde speziell für Investoren entwickelt, die mit Musks politischen Ansichten und seinem Verhalten in sozialen Medien unzufrieden sind. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die von Subversive Capital vorgestellten Fonds tragen die Namen Nasdaq-100 Ex-Elon Enterprises ETF und S&P 500 Ex-Elon Enterprises ETF. Laut Bloomberg wurden diese Finanzinstrumente von Tidal Trust I rechtlich registriert, mit dem Hauptziel, Unternehmen, die von Elon Musk gegründet oder geleitet werden, vollständig aus dem Anlageportfolio auszuschließen.

Derzeit ist es für einen durchschnittlichen Anleger ziemlich schwierig, Musk zu meiden. Der Grund dafür ist, dass sein Unternehmen Tesla seit langem ein fester Bestandteil des S&P 500 Index ist. Zudem wurde kürzlich auch SpaceX in den Nasdaq 100 Index aufgenommen. Das bedeutet, dass jeder, der auf große, an diese Indizes gebundene Fonds setzt, indirekt das Geschäft von Musk sponsert. Die neuen ETFs bieten eine Möglichkeit, diese Verbindung zu trennen.

Politische und soziale Gründe

Experten sind der Meinung, dass die Entstehung solcher Fonds durch Musks scharfe Äußerungen auf X (ehemals Twitter), seine Aktivitäten im DOGE-Department und seine engen Beziehungen zu Donald Trump verursacht wurde. Einige Investoren halten das Verhalten des Milliardärs für unvereinbar mit ihren Werten und möchten daher nicht von seinem Erfolg profitieren.

Im offiziellen Prospekt der Fonds wird darauf hingewiesen, dass derzeit folgende Vermögenswerte auf der Ausschlussliste stehen:

Tesla (TSLA) — ein Gigant in der Herstellung von Elektrofahrzeugen;

SpaceX (SPCX) — ein privates Unternehmen, das in der Raumfahrt tätig ist;

Alle börsennotierten Aktiengesellschaften, die in Zukunft direkt mit Musk in Verbindung stehen.

Subversive Capital ist für seinen unkonventionellen Ansatz bekannt. Zuvor hatten sie Fonds aufgelegt, die die Aktienkäufe von Mitgliedern des US-Kongresses und deren Ehepartnern verfolgten und nachbildeten. Das aktuelle „Anti-Musk“-Projekt wird nicht nur als Finanzinstrument, sondern auch als Ausdruck des Protests gegen den Milliardär gesehen.

Es ist schwer zu sagen, wie erfolgreich diese Fonds, die unter den Tickern QQNE und SPNE gehandelt werden, sein werden. Marktanalysten glauben jedoch, dass diese ETFs in einer Zeit, in der die negative Stimmung gegenüber Musk zunimmt, ihr Publikum finden werden. Dies ist besonders relevant in einer Zeit, in der die Tesla-Aktienkurse volatil bleiben und der politische Einfluss des Milliardärs wächst.