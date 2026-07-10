China revolutioniert die Raumfahrt: Erste Stufe der Long March 10B Rakete erfolgreich geborgen

Chinas Raumfahrtindustrie hat einen historischen Wendepunkt erreicht: Zum ersten Mal ist es dem Land gelungen, die erste Stufe einer orbitalen Rakete erfolgreich auf die Erde (genauer gesagt auf eine Seeplattform) zurückzubringen. Am 10. Juli startete die neue Generation der Long March 10B (CZ-10B) Rakete vom Wenchang Spacecraft Launch Site auf der Insel Hainan und schloss ihren Jungfernflug mit vollem Erfolg ab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Testflug ist nicht nur für China, sondern für die weltweite Raumfahrt von großer Bedeutung. Etwa sechs Minuten nach dem Abheben trennte sich die zweite Stufe und setzte ihren Flug fort. Die erste Stufe führte einen kontrollierten Abstieg durch und landete vertikal auf einer speziellen Seeplattform. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua ist dies Chinas erstes erfolgreiches Rückführungsexperiment mit einer vollständigen orbitalen Rakete.

Technologische Innovation und Einzigartigkeit

Der bemerkenswerteste Aspekt dieser Mission ist die Methode zur Aufnahme der Rakete. Chinesische Ingenieure verwendeten eine neue Seeplattform, die mit einem speziellen Netzsystem ausgestattet ist, um den Booster aufzufangen. Offiziellen Angaben zufolge wird eine solche Technologie weltweit zum ersten Mal eingesetzt. Diese Methode spielt eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Landepräzision und der Gewährleistung der Sicherheit der Rakete.

Die Long March 10B Rakete wurde von der China Academy of Launch Vehicle Technology entwickelt und ist eine zweistufige Trägerrakete mit Flüssigtreibstoff. Die erste Stufe wird mit flüssigem Sauerstoff und Kerosin betrieben, während in der zweiten Stufe eine Mischung aus flüssigem Sauerstoff und Methan verwendet wird. Diese technische Lösung steigert die Effizienz der Rakete erheblich.

Ein würdiger Konkurrent für Falcon 9

In ihren technischen Eigenschaften ist die Long March 10B der berühmten Falcon 9 Rakete des amerikanischen Unternehmens SpaceX sehr ähnlich. Die Rakete ist 63 Meter lang, hat einen Durchmesser von 5 Metern und eine Startmasse von fast 760 Tonnen. Diese Parameter ermöglichen es China, schwere Lasten kostengünstig und wiederholt in den Orbit zu befördern.

Dieser Erfolg markiert eine neue Ära in Chinas Strategie zur Weltraumeroberung. Bisher hatten nur private US-Unternehmen, insbesondere SpaceX unter der Leitung von Elon Musk, die Technologie zur Wiederverwendung von Raketen vollständig beherrscht. Nun ist China diesem prestigeträchtigen Club beigetreten und hat einen riesigen Schritt zur Senkung der Kosten für Weltraumflüge gemacht.

Es ist erwähnenswert, dass dies die 656. Mission der Long March Raketenserie war. Obwohl China bereits zuvor Technologien zur vertikalen Landung an kleinen experimentellen Geräten getestet hatte, wurde zum ersten Mal eine vollständige Stufe nach einem tatsächlichen orbitalen Flug geborgen. Dies dient als Grundlage für Chinas zukünftiges Mondprogramm und Langstrecken-Weltraumflüge.