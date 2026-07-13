Michael Olise fordert Treffen mit Bayern-Führung angesichts des Interesses von Real Madrid

Bayern München- und Frankreich-Star Michael Olise fordert ein dringendes Treffen mit der Vereinsführung, um seine Zukunft zu klären. Nach seinem herausragenden Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2026 ist der Marktwert des Spielers sprunghaft angestiegen, was erneut das Interesse europäischer Schwergewichte, insbesondere von Real Madrid, geweckt hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Olise wechselte 2024 für 55 Millionen Euro von Crystal Palace nach München. Der Angreifer, der mit Frankreich das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreichte, ist zu einer der wichtigsten Figuren seines Teams geworden und steuerte während des Turniers sechs Vorlagen bei. Laut El Debate möchte der Spieler nach Abschluss des Turniers ein persönliches Gespräch mit Bayern-Präsident Herbert Hainer führen.

Real Madrid-Stars in der Rolle als 'Agenten'

Interessanterweise hat im Lager der französischen Nationalmannschaft eine regelrechte 'Kampagne' für Michael Olise begonnen. Die Real Madrid-Spieler Kylian Mbappe und Aurelien Tchouameni sowie Ibrahima Konate versuchen, ihren Teamkollegen von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Besonders das hervorragende Zusammenspiel zwischen Mbappe und Olise auf dem Platz lässt die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sie auch auf Vereinsebene gemeinsam auflaufen könnten.

Laut Goal.com beeinflusst dieser interne Druck und der freundschaftliche Rat Olises Entscheidung. Es heißt, der Spieler sei an der spanischen La Liga und dem Projekt im Santiago Bernabeu interessiert. Damit dieser Transfer jedoch zustande kommt, müsste Real Madrid sehr hohe finanzielle Hürden überwinden.

Preis- und Gehaltsfrage

Derzeit wird der Marktwert von Michael Olise auf rund 200 Millionen Euro geschätzt. Sein laufender Vertrag bei Bayern läuft noch drei Jahre. Der deutsche Rekordmeister ist nicht dafür bekannt, seine Stars leichtfertig ziehen zu lassen. Im Gegenteil, sie planen, eine Mannschaft, die um den Champions League-Titel kämpfen kann, genau um Leistungsträger wie Olise herum aufzubauen.

Gleichzeitig heißt es, dass das aktuelle Nettogehalt des Spielers von 8 Millionen Euro nicht mehr seinem neuen Status als Weltklasse-Spieler entspricht. Die Bayern-Führung bereitet sich darauf vor, einen neuen Vertrag mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro anzubieten, um die Situation zu beruhigen und andere Interessenten abzuschrecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft von Michael Olise nicht nur von seinen persönlichen Wünschen abhängt, sondern auch vom finanziellen Angebot der Bayern und der Entschlossenheit von Real Madrid. Wenn die Münchner ihren Leistungsträger halten wollen, müssen sie nicht nur das Gehalt erhöhen, sondern ihm auch beweisen, dass er das Herzstück ihres sportlichen Projekts ist.