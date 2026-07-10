Der russische Staatskonzern Rosatom startet ein Großprojekt, um seine Position in der Elektrofahrzeugindustrie zu stärken. Das Unternehmen plant, bis Ende 2026 eine neue Gigafactory in der Region Moskau in Betrieb zu nehmen, die mobile Ladestationen für Elektrofahrzeuge herstellen soll. Diese Initiative wird dazu beitragen, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Region grundlegend zu verbessern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Nachrichtenagentur TASS wurde dies von Alexander Buchwalow, Direktor des Geschäftsbereichs „Elektromobilität“ bei der Brennstofffirma TVEL, bekannt gegeben. Das neue Werk wird ein weiterer strategischer Standort sein, der es dem Konzern ermöglicht, seine Produktionskapazitäten in diesem Bereich erheblich zu erweitern.

Produktionskapazität und strategische Ziele

Derzeit haben Unternehmen innerhalb von Rosatom bereits die Produktion von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge aufgenommen. Die Inbetriebnahme der neuen Gigafactory wird jedoch eine drastische Steigerung des Produktionsvolumens und die Optimierung technologischer Prozesse ermöglichen. Experten betonen, dass die Gesamtkapazität für die Produktion der Stationen voraussichtlich 8 GW erreichen wird.

Das Werk in der Region Moskau wird sich nicht nur auf stationäre, sondern auch auf mobile Ladestationen spezialisieren. Dies hilft bei der Entwicklung eines schnellen Hilfssystems für Besitzer von Elektrofahrzeugen in unerwarteten Situationen, etwa wenn der Strom unterwegs ausgeht. Solche mobilen Stationen sind eine wichtige Lösung für moderne Logistik- und Servicedienstleister.

Regionale Bedeutung und Perspektiven

In einer Zeit, in der das Interesse an Elektrofahrzeugen auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, ist der Bau solcher Gigafactories in benachbarten und Partnerländern unter dem Aspekt des technologischen Austauschs bemerkenswert. Die Steigerung des Produktionsvolumens auf dem russischen Markt könnte künftig das regionale Exportpotenzial und die Erschwinglichkeit von Infrastrukturausrüstung erhöhen.

Laut Alexander Buchwalow ist der neue Standort Teil der langfristigen Strategie von Rosatom zur Entwicklung eines Elektromobilitäts-Ökosystems. Die Gigafactory wird nicht nur Fertigprodukte liefern, sondern auch zur Schaffung neuer Arten von High-Tech-Arbeitsplätzen beitragen.

Die im Rahmen des Projekts produzierten Stationen sollen internationalen Standards entsprechen und mit verschiedenen Modellen von Elektrofahrzeugen kompatibel sein. Dies erleichtert den Ladevorgang für alle Fahrer, egal ob sie einen Tesla, BYD oder andere Marken fahren. Der Bau der Gigafactory soll bis Ende 2026 vollständig abgeschlossen sein und die Auslieferung der Produkte beginnen.