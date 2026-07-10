Wildberries aktualisiert Zahlungssystem im Resale-Service: Jetzt nach Warenprüfung bezahlen

Wildberries, einer der größten Marktplätze auf dem russischen und zentralasiatischen Markt, hat eine neue Funktion auf seiner Plattform für den Sekundärmarkt, „WB Resayl“, eingeführt. Nutzer können nun in der Peer-to-Peer-Abteilung für bestellte Waren erst nach Erhalt des Produkts bezahlen. Diese Neuerung soll das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen der Käufer erheblich steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut dem Pressedienst von Wildberries & Russ dient diese Funktion dazu, die Handelsbeziehungen zwischen Nutzern (C2C) transparenter zu gestalten. Während es zuvor bestimmte Einschränkungen beim Zahlungssystem im Resale-Bereich gab, hat der Käufer nun die Möglichkeit, den Zustand der Ware am Abholpunkt zu prüfen, bevor er das Geld überweist. Dies ist besonders wichtig für Käufer von Kleidung und Schuhen auf dem Sekundärmarkt.

Wachstumsraten der Plattform und beliebte Kategorien

Derzeit befindet sich die „WB Resayl“-Plattform in einer Phase der schnellen Entwicklung. Statistiken zufolge sind aktuell über 1,5 Millionen aktive Anzeigen auf der Plattform geschaltet. Monatlich kommen hunderttausende neue Angebote hinzu, was das hohe Interesse der Nutzer an diesem Handelsformat belegt.

Auch die Zahl der Plattformnutzer wächst stetig. Monatlich schließen sich über 100.000 neue Verkäufer und Käufer diesem Ökosystem an. Die Liste der meistverkauften und gefragtesten Produkte sieht wie folgt aus:

Kleidung und Accessoires;

Schuhe verschiedener Marken;

Belletristik und Fachliteratur (Bücher).

Analysten von Wildberries betonen, dass die Erfolgsquote bei Transaktionen auf der Plattform über 83 Prozent liegt. Dies ist ein sehr hohes Ergebnis für den Resale-Markt und spiegelt das gegenseitige Vertrauen der Nutzer wider.

Integration und Sicherheitsaspekte

Der Dienst „WB Resayl“ ist vollständig in das Wildberries-Ökosystem integriert. Das bedeutet, dass das Einstellen von Anzeigen, die Auftragsabwicklung, die Logistik und die Warenlieferung über die bestehende Infrastruktur des Marktplatzes erfolgen. Dies bewahrt den gewohnten Komfort für die Nutzer.

Die Einführung eines Post-Payment-Systems schützt nicht nur den Käufer, sondern auch den Verkäufer. Da alle Finanztransaktionen innerhalb der Plattform abgewickelt werden, wird Betrug vorgebeugt. In Anbetracht der aktiven Tätigkeit von Wildberries auf dem Markt in Usbekistan könnten solche technologischen Neuerungen in Zukunft auch das Nutzererlebnis in der Region positiv beeinflussen.

Experten sind der Meinung, dass die Entwicklung des Sekundärmarktes eine wichtige Rolle bei der Förderung ökologischer Nachhaltigkeit und einer Kultur des bewussten Konsums spielt. Mit der Einführung neuer Funktionen in diesem Bereich zielt Wildberries nicht nur auf eine Umsatzsteigerung ab, sondern auch darauf, ein sicheres digitales Umfeld für seine Nutzer zu schaffen.