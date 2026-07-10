Verfolgen Sie das Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien mit uns

Auf unserer Website bieten wir einen Live-Ticker für das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Belgien an.

Das Spiel findet im Inglewood Stadium in Los Angeles statt. Anpfiff ist um 00:00 Uhr usbekischer Zeit. Während der Übertragung berichten wir regelmäßig über wichtige Ereignisse, gefährliche Angriffe, Tore, gelbe und rote Karten, Auswechslungen sowie statistische Änderungen.

Spanien wird voraussichtlich mit Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena und Mikel Oyarzabal auflaufen.

Die Startelf von Belgien umfasst Thibaut Courtois, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku und Charles De Ketelaere.

Über unseren Live-Ticker können Sie das Spielgeschehen Minute für Minute verfolgen.