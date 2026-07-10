Barcelona verpflichtet 40-Millionen-Spieler zum Schnäppchenpreis

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Barcelona verpflichtet 40-Millionen-Spieler zum Schnäppchenpreis

Barcelona steht kurz vor einem weiteren großen Transfercoup. Berichten zufolge hat sich der katalanische Klub mit Borussia Dortmund auf eine Verpflichtung von Stürmer Karim Adeyemi geeinigt.

Obwohl der Marktwert des Spielers bei 40 Millionen Euro liegt, könnte Barcelona ihn für einen deutlich niedrigeren Preis verpflichten.

Wie hoch ist die Ablösesumme?

Laut Informationen des Insiders Fabrizio Romano zahlt Barcelona für den Transfer von Karim Adeyemi 22 Millionen Euro.

Der Deal beinhaltet zudem Bonuszahlungen in Höhe von 7 Millionen Euro. Somit könnte der Gesamtwert des Transfers bei Erfüllung der Bedingungen 29 Millionen Euro erreichen.

Es ist geplant, einen 5-Jahres-Vertrag mit dem 24-jährigen Spieler zu unterzeichnen.

Warum hat sich Barcelona für Adeyemi entschieden?

Karim Adeyemi zeichnet sich durch sein hohes Tempo, seine Vielseitigkeit in der Offensive und seine Fähigkeit aus, gegnerische Abwehrreihen zu durchbrechen.

Er kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Außenbahnen spielen. Dies ermöglicht dem Trainerstab von Barcelona den Einsatz verschiedener taktischer Formationen im Angriff.

Wie war seine Bilanz in der letzten Saison?

Adeyemi wechselte im Juli 2022 zu Borussia Dortmund.

In der vergangenen Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend:

  • 39 Einsätze;

  • 10 Tore;

  • 6 Vorlagen.

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert des Spielers auf 40 Millionen Euro.

Ist das ein lohnender Deal für die Katalanen?

Sollte der Transfer für 22 Millionen Euro plus Boni über die Bühne gehen, hätte Barcelona einen jungen Stürmer mit deutlich höherem Marktwert zu einem vergleichsweise günstigen Preis erhalten.

Nun werden die offizielle Bekanntgabe des Deals und der Medizincheck des Spielers erwartet.

BarcelonaKarim AdeyemiBorussia DortmundTransfergerüchteLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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