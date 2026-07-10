Fizz-App für Colleges beschuldigt Sidechat und Maveron-Investor der Spionage

Der Rechtsstreit zwischen der bei US-College-Studenten beliebten sozialen Plattform Fizz und ihrem Hauptkonkurrenten Sidechat hat eine neue Stufe erreicht. Laut neuen Gerichtsdokumenten beschuldigt Fizz Jerry Lu, einen Investor der Risikokapitalgesellschaft Maveron, vertrauliche Geschäftsinformationen gestohlen und an Konkurrenten weitergegeben zu haben. Dieser Vorfall stellt das Vertrauen zwischen Startups und Investoren auf dem Venture-Markt ernsthaft infrage. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der ursprünglichen Klage zufolge führte Jerry Lu angeblich Treffen mit den Fizz-Gründern unter dem Vorwand einer Investitionsabsicht durch. Die während dieser Treffen erlangten vertraulichen Informationen – wie die Wachstumsstrategie des Unternehmens, Nutzerkennzahlen und die Produkt-Roadmap – wurden jedoch sofort den Eigentümern von Sidechat, einem Konkurrenten, übermittelt. Diese Daten galten als entscheidend für die Festigung der Marktposition des Startups.

Unfaire Wettbewerbsmethoden

Der Wettbewerb zwischen Fizz und Sidechat ist schon seit Längerem intensiv. Beide Plattformen dienen College-Studenten als Raum für anonyme Kommunikation und Klatsch. Fizz beschuldigt seinen Konkurrenten nicht nur des Datendiebstahls, sondern auch anderer unlauterer Methoden. Dazu gehören:

Behinderung der Einführung der Fizz-App auf neuen College-Campussen;

Verbreitung falscher Gerüchte über einen angeblichen Hackerangriff auf die Fizz-Datenbank;

Senden unbegründeter Spam-Meldungen gegen Fizz an Instagram;

Bezahlung von Studenten für das Löschen der Fizz-App.

Es stellte sich heraus, dass Jerry Lu nach einem Treffen mit den Fizz-Gründern Teddy Solomon und Ashton Cofer im Jahr 2022 die Notizen an Flower Ave Inc., den Eigentümer von Sidechat, weiterleitete. Interessanterweise investierte Lu später offiziell in das Sidechat-Projekt. Dem Gericht vorgelegte Screenshots und Korrespondenzen zeigen, dass dieser Austausch vertraulicher Informationen systematisch erfolgte.

Negative Aspekte anonymer Apps

Obwohl diese Apps bei Studenten beliebt sind, wird ihr Betrieb von Bildungseinrichtungen scharf kritisiert. So hat beispielsweise das System der University of North Carolina (UNC) die Nutzung dieser Apps auf seinem Gelände verboten. Grund dafür sind Cybermobbing und Beiträge, die die persönliche Würde von Studenten verletzen und auf anonymen Plattformen beobachtet wurden.

Dieser Prozess hat die Debatte über die Ethik von Risikokapitalgebern in der Tech-Welt neu entfacht. Viele Startup-Gründer vertrauen Investoren ihre Geschäftsgeheimnisse während des Fundraising-Prozesses an. Sollte das Gericht zugunsten von Fizz entscheiden, könnte dies zu neuen rechtlichen Hürden und strengeren Anforderungen in der Beziehung zwischen Risikokapitalgebern und Startups führen.

Bisher haben Vertreter von Sidechat und Maveron keine offizielle Stellungnahme zu diesen Vorwürfen abgegeben. Neue Details, die während des Verfahrens ans Licht kamen, deuten jedoch darauf hin, dass auch die strategischen Pläne von Sidechat im Zusammenhang mit der Übernahme der beliebten Yik Yak-App im Jahr 2023 auf den Daten von Fizz basiert haben könnten.