Spanien besiegt Belgien und trifft auf Frankreich

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Spanien besiegt Belgien und trifft auf Frankreich

Im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Spanien Belgien mit 2:1. Bei der Partie im Inglewood Stadium in Los Angeles gingen die Spanier in der ersten Halbzeit in Führung, der Siegtreffer fiel kurz vor Spielende.

In der 30. Minute brachte Fabian Ruiz Spanien in Führung. In der 41. Minute erzielte Charles De Ketelaere den Ausgleich für Belgien. In der 88. Minute traf Mikel Merino zum Einzug Spaniens in die nächste Runde.

Statistisch gesehen war Spanien deutlich überlegen. Das Team gab 18 Schüsse ab, davon 8 aufs Tor. Belgien kam auf 5 Schüsse, von denen 2 ihr Ziel fanden.

Beim Ballbesitz verzeichnete Spanien 68 Prozent, Belgien 32 Prozent. Die Passanzahl lag bei 663:295 zugunsten Spaniens. Auch die Passgenauigkeit war bei den Spaniern mit 91 Prozent höher, während Belgien 81 Prozent erreichte.

Im Spiel beging Spanien 13 Fouls und Belgien 18. Beide Mannschaften erhielten jeweils 2 gelbe Karten. Rote Karten wurden nicht vergeben. Die Abseitsstatistik lag bei 3:1 und die Ecken bei 5:1 für Spanien.

Damit trifft Spanien in der nächsten Runde auf Frankreich. Für Belgien ist das Turnier nach dem Viertelfinale beendet.

ИспанияБелгияФранцияФабиан РуисMikel MerinoШарль де Кетеларе
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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