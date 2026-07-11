Wie wurden die Spieler im Spiel Spanien gegen Belgien bewertet?

Im Viertelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Spanien Belgien mit 2:1. Nach dem Spiel wurden die Spielerbewertungen veröffentlicht. Pau Cubarsí erhielt mit 8,4 die höchste Bewertung für Spanien.

Für Spanien wurden Lamine Yamal (8,0), Rodri (7,9) und Fabián Ruiz (7,8) ebenfalls hoch bewertet. Torhüter David Raya erhielt 7,3 Punkte.

Spielerbewertungen Spanien:

• David Raya — 7,3

• Marc Cucurella — 6,8

• Aymeric Laporte — 7,0

• Pau Cubarsí — 8,4

• Pedro Porro — 7,4

• Fabián Ruiz — 7,8

• Rodri — 7,9

• Dani Olmo — 7,5

• Mikel Oyarzabal — 6,6

• Álex Baena — 6,9

• Lamine Yamal — 8,0

Bewertungen der spanischen Einwechselspieler:

• Ferran Torres — 6,6

• Pedri — 7,0

• Nico Williams — 6,5

• Mikel Merino — nicht bewertet

Bei Belgien erhielten Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thomas Meunier und Thibaut Courtois die höchsten Bewertungen zwischen 6,8 und 6,9. Torschütze Charles De Ketelaere erhielt 6,8 Punkte.

Spielerbewertungen Belgien:

• Thibaut Courtois — 6,9

• Maxim De Cuyper — 6,0

• Arthur Theate — 6,8

• Wout Faes — 5,7

• Timothy Castagne — 6,4

• Arthur Vermeeren — 5,9

• Kevin De Bruyne — 6,8

• Charles De Ketelaere — 6,8

• Leandro Trossard — 5,7

• Jérémy Doku — 6,8

• Loïs Openda — 6,1

Bewertungen der belgischen Einwechselspieler:

• Axel Witsel — 6,0

• Romelu Lukaku — 6,0

• Alexis Saelemaekers — 6,2

• Grégoire Lammens — 5,4

• Alexis Saelemaekers — nicht bewertet

Insgesamt zeigten Spaniens Mittelfeld und Abwehr starke Leistungen. Belgiens Offensivspieler waren relativ konstant, doch die Niederlage konnte nicht abgewendet werden.