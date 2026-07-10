Das Zeitalter der Open-Source-Modelle beginnt in der Welt der KI. Clem Delangue, CEO von Hugging Face, einer der weltweit größten KI-Plattformen, erklärte, dass Unternehmen nicht länger an die geschlossenen Systeme großer Tech-Giganten gebunden sein wollen. Ihm zufolge bevorzugen Unternehmen den Wechsel zu offenen Modellen, um ihre technologische Unabhängigkeit zu wahren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Hugging Face fungiert heute als eine Art GitHub für KI-Entwickler. Hier können Ingenieure fertige Modelle und Datensätze austauschen. Derzeit nutzt fast die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen die Dienste dieser Plattform. Dies deutet auf eine Verschiebung der Machtverhältnisse auf dem KI-Markt hin.

Wirtschaftliche Effizienz und die Frage der Kontrolle

Im Equity-Podcast von TechCrunch erläuterte Delangue die Gründe für den Wechsel der Unternehmen zu Open Source. Oft nutzen Geschäftsprojekte in der Anfangsphase fertige API-Dienste (wie z. B. Produkte von OpenAI oder Anthropic). Wenn das Projekt jedoch skaliert und die Nutzerzahlen steigen, steigen die Kosten für solche „Mietdienste“ astronomisch an.

Steigende Kosten zwingen Unternehmen dazu, nach Open-Source-Modellen zu suchen, die auf ihrer eigenen Infrastruktur laufen. Dies spart nicht nur Geld, sondern gewährleistet auch die Datensicherheit und ermöglicht die Anpassung des Modells an die eigenen Bedürfnisse. Open-Source-Modelle geben Unternehmen die volle Kontrolle über ihr geistiges Eigentum zurück.

Clem Delangue äußerte zudem seine Besorgnis darüber, dass sich der KI-Markt in den Händen weniger großer Konzerne konzentriert. Er ist der Meinung, dass eine Entwicklung der Branche ausschließlich um geschlossene Systeme herum zu begrenzter Innovation und einem Verlust an Wettbewerb führen wird. Auch die Einstellung bestimmter Projekte durch Unternehmen wie Anthropic zeugt von der Instabilität des Marktes.

Dieser Trend ist auch für den sich schnell entwickelnden IT-Sektor in Usbekistan von Bedeutung. Für lokale Startups und staatliche Organisationen scheint die Nutzung offener Modelle von Plattformen wie Hugging Face und deren Anpassung an die usbekische Sprache und den lokalen Kontext der beste Weg zu sein, um eine Abhängigkeit von kostenpflichtigen ausländischen Diensten zu vermeiden.