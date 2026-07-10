Supercomputer liefert überraschende Zahlen vor dem Duell Spanien gegen Belgien

Vor dem großen Viertelfinalspiel der WM 2026 zwischen Spanien und Belgien hat der Opta-Supercomputer seine Prognose veröffentlicht. Obwohl ein Team in den Berechnungen als klarer Favorit gilt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung geht, ebenfalls als recht hoch eingestuft.

Die Partie, die um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, entscheidet über den Einzug ins Halbfinale.

Wie stehen die Chancen für Spanien?

Laut den Berechnungen von Opta liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der spanischen Nationalmannschaft in der regulären Spielzeit bei 58,3 Prozent.

Dieses Ergebnis macht Spanien zum klaren Favoriten der Begegnung. Der Supercomputer kam zu diesem Schluss unter Berücksichtigung des Kaders, der jüngsten Ergebnisse und der Leistungsdaten des Teams.

Belgiens Chancen werden geringer eingeschätzt

Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für Belgien innerhalb von 90 Minuten wird mit 19,1 Prozent angegeben.

Dennoch verfügt der belgische Kader über Spieler, die das Schicksal eines Spiels in einer einzigen Situation entscheiden können. Deshalb könnte der Kampf auf dem Platz trotz der Favoritenrolle Spaniens in den Zahlen völlig anders verlaufen.

Das Spiel könnte auch in die Verlängerung gehen

Opta schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden endet, auf 22,6 Prozent.

In diesem Fall wird der Sieger in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen ermittelt.

Opta-Prognose

Sieg Spanien — 58,3 Prozent;

Sieg Belgien — 19,1 Prozent;

Unentschieden und Verlängerung — 22,6 Prozent.

Die Begegnung Spanien gegen Belgien beginnt um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit. Glauben Sie, dass sich die Prognose des Supercomputers bewahrheiten wird?