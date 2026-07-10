China holt Elon Musk im Weltraumrennen ein: Wiederverwendbare Rakete erfolgreich getestet

Ein bedeutender Schritt in Chinas Raumfahrtindustrie erregt die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft. Der staatliche Konzern Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) hat erfolgreich eine Long March Rakete gestartet und deren Booster auf einem speziellen Schiff auf See gelandet. Damit ist China nach den USA das zweite Land der Welt, das eine solch komplexe Technologie beherrscht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieser Erfolg wird als würdige Antwort auf die Falcon 9 Raketen von Elon Musks SpaceX gesehen, die die Kosten für Weltraumflüge drastisch gesenkt haben. Laut CASC ist geplant, diesen Booster bis Ende des Jahres wiederzuverwenden, was die wirtschaftliche Effizienz der chinesischen Raumfahrtprogramme auf eine neue Stufe heben wird.

Technologischer Unterschied und einzigartiger Ansatz

Chinesische Ingenieure haben einen Weg gewählt, der sich leicht von der Technologie von SpaceX unterscheidet. Während Falcon 9 Raketen bei der Landung Landestützen ausfahren und vertikal auf einer Plattform aufsetzen, wird Chinas Long March Rakete mithilfe eines speziellen Netzes eingefangen, das an einem massiven Rahmen auf dem Schiff montiert ist. In beiden Fällen sind jedoch hochkomplexe Steuerungssoftware, Sensoren und robuste Triebwerke erforderlich, die den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen.

SpaceX baut derzeit sein Starlink Satellitennetzwerk mit seinen wiederverwendbaren Raketen aus und erfüllt zudem wichtige Aufträge für die NASA und das US-Verteidigungsministerium. Die Beherrschung dieser Technologie verschafft China nicht nur wissenschaftliche, sondern auch strategische Vorteile.

Globaler Wettbewerb und Sicherheitsfragen

Obwohl chinesische und US-Unternehmen aufgrund nationaler Sicherheitsbestimmungen nicht direkt um Kunden konkurrieren, könnte diese Technologie das Gleichgewicht auf dem Weltmarkt verändern. Wiederverwendbare Raketen ermöglichen es China, eine eigene Starlink-Alternative zu schaffen und orbitale Rechenzentren in Betrieb zu nehmen. Dies stellt eine ernsthafte Konkurrenz für westliche Technologien dar, insbesondere auf den Märkten in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien.

Derzeit forschen auch andere private Unternehmen in diese Richtung:

Blue Origin, das Unternehmen von Jeff Bezos, hat seinen Booster zwar erfolgreich zurückgebracht, die Tests jedoch aufgrund jüngster Explosionen pausiert;

Rocket Lab arbeitet an einer wiederverwendbaren Rakete namens Neutron;

Stoke Space plant, in diesem Jahr eine vollständig wiederverwendbare Rakete zu testen.