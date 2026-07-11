Xiaomi präsentiert das revolutionäre Mijia Washing and Drying Set Pro für die Textilpflege

·35·Technologie
Xiaomi präsentiert das revolutionäre Mijia Washing and Drying Set Pro für die Textilpflege

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat das Mijia Washing and Drying Set Pro vorgestellt, das für Aufsehen auf dem Markt für Haushaltsgeräte sorgt. Das neue Set umfasst eine intelligente Waschmaschine mit 10 kg Fassungsvermögen und einen passenden Trockner. Laut ixbt.com liegt der Preis für dieses Premium-Set bei etwa 900 Dollar; es wird erwartet, dass es selbst anspruchsvollste Nutzer mit seinen innovativen Funktionen überzeugt. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Das Hauptmerkmal der Waschmaschine ist die Super Electrolysis Technologie. Spezielle diamantbeschichtete Elektroden im Inneren des Geräts erzeugen durch Wasserelektrolyse aktiven Sauerstoff. Die Ingenieure von Xiaomi betonen, dass diese Methode Stoffe gründlicher reinigt als herkömmliche Waschmittel und selbst hartnäckigste Flecken mühelos entfernt.

Intelligente Dosierung und Ressourcenschonung

Das Mijia Washing and Drying Set Pro ist mit einem intelligenten Dosiersystem ausgestattet. Das Gerät erkennt eigenständig das Gewicht der Wäsche in der Trommel und dosiert Waschmittel sowie Weichspüler mit einer Präzision von 0,75 ml. Eine einmalige Befüllung reicht für etwa einen Monat Nutzung. Nutzer können anstelle von Weichspüler auch Desinfektionsmittel verwenden.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Zeit- und Ressourceneffizienz gelegt. Der Schnellwaschmodus für die tägliche Wäsche dauert nur 36 Minuten. Laut Berechnungen des Herstellers reduziert dieser Modus die Betriebszeit um 45 %, den Wasserverbrauch um 33 % und den Stromverbrauch um 40 %, was besonders in Märkten mit Fokus auf Energieeffizienz sehr relevant ist.

Schonende Behandlung und Trocknungstechnologie

Der im Set enthaltene Trockner ist mit einer Wärmepumpe (heat pump) ausgestattet, die einen schonenden Trocknungsmodus bei etwa 36 °C bietet. Das System wählt die Parameter automatisch basierend auf der Stoffart aus, wodurch selbst Wollkleidung unbeschädigt bleibt. Für Haustierbesitzer wurde ein spezielles vierstufiges Filtersystem entwickelt, das Tierhaare und Flusen effektiv aus der Kleidung entfernt.

Das Design der Geräte ist ebenfalls bemerkenswert – dank des kompakten Gehäuses lassen sie sich vollständig in Möbel integrieren. Je nach Wunsch können die Maschinen nebeneinander oder übereinander (als Säule) installiert werden. In vertikaler Anordnung beträgt die Gesamthöhe 1720 mm, was erheblich Platz im Haushalt spart.

Als Teil des Xiaomi-Ökosystems kann dieses Set über die Mi Home App ferngesteuert werden. Zudem sind der Sprachassistent Xiao AI und OTA-Software-Updates verfügbar. Kleine, aber wichtige Annehmlichkeiten wie die Innenbeleuchtung der Trommel und die Möglichkeit, während des Waschvorgangs Wäsche nachzulegen, machen die Nutzung noch komfortabler.

XiaomiMijiaТехнологияМаиший ТехникаSmart Home
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Revolution in der Kernenergie: Ampera entwickelt einen Reaktor, der 30 Jahre lang keinen Brennstoff benötigtRevolution in der Kernenergie: Ampera entwickelt einen Reaktor, der 30 Jahre lang keinen Brennstoff benötigtHeute, 05:55Phia-Startup von Bill Gates' Tochter wegen Betrugs beschuldigtPhia-Startup von Bill Gates' Tochter wegen Betrugs beschuldigtHeute, 05:28Weltraumrevolution: Zenno Astronautics testet treibstofflosen MagnetantriebWeltraumrevolution: Zenno Astronautics testet treibstofflosen MagnetantriebHeute, 05:20Meta entfernt umstrittene KI-Funktion auf Instagram nach NutzerprotestenMeta entfernt umstrittene KI-Funktion auf Instagram nach NutzerprotestenHeute, 04:51Redmi Note 17 Serie wird teurer: Xiaomi verspricht neue Qualität auf Flaggschiff-NiveauRedmi Note 17 Serie wird teurer: Xiaomi verspricht neue Qualität auf Flaggschiff-NiveauHeute, 04:28Volle Ladung in 3 Minuten: Rekordverdächtige Festkörperbatterie in China entwickeltVolle Ladung in 3 Minuten: Rekordverdächtige Festkörperbatterie in China entwickeltHeute, 03:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update