Xiaomi präsentiert das revolutionäre Mijia Washing and Drying Set Pro für die Textilpflege

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat das Mijia Washing and Drying Set Pro vorgestellt, das für Aufsehen auf dem Markt für Haushaltsgeräte sorgt. Das neue Set umfasst eine intelligente Waschmaschine mit 10 kg Fassungsvermögen und einen passenden Trockner. Laut ixbt.com liegt der Preis für dieses Premium-Set bei etwa 900 Dollar; es wird erwartet, dass es selbst anspruchsvollste Nutzer mit seinen innovativen Funktionen überzeugt. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Das Hauptmerkmal der Waschmaschine ist die Super Electrolysis Technologie. Spezielle diamantbeschichtete Elektroden im Inneren des Geräts erzeugen durch Wasserelektrolyse aktiven Sauerstoff. Die Ingenieure von Xiaomi betonen, dass diese Methode Stoffe gründlicher reinigt als herkömmliche Waschmittel und selbst hartnäckigste Flecken mühelos entfernt.

Intelligente Dosierung und Ressourcenschonung

Das Mijia Washing and Drying Set Pro ist mit einem intelligenten Dosiersystem ausgestattet. Das Gerät erkennt eigenständig das Gewicht der Wäsche in der Trommel und dosiert Waschmittel sowie Weichspüler mit einer Präzision von 0,75 ml. Eine einmalige Befüllung reicht für etwa einen Monat Nutzung. Nutzer können anstelle von Weichspüler auch Desinfektionsmittel verwenden.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Zeit- und Ressourceneffizienz gelegt. Der Schnellwaschmodus für die tägliche Wäsche dauert nur 36 Minuten. Laut Berechnungen des Herstellers reduziert dieser Modus die Betriebszeit um 45 %, den Wasserverbrauch um 33 % und den Stromverbrauch um 40 %, was besonders in Märkten mit Fokus auf Energieeffizienz sehr relevant ist.

Schonende Behandlung und Trocknungstechnologie

Der im Set enthaltene Trockner ist mit einer Wärmepumpe (heat pump) ausgestattet, die einen schonenden Trocknungsmodus bei etwa 36 °C bietet. Das System wählt die Parameter automatisch basierend auf der Stoffart aus, wodurch selbst Wollkleidung unbeschädigt bleibt. Für Haustierbesitzer wurde ein spezielles vierstufiges Filtersystem entwickelt, das Tierhaare und Flusen effektiv aus der Kleidung entfernt.

Das Design der Geräte ist ebenfalls bemerkenswert – dank des kompakten Gehäuses lassen sie sich vollständig in Möbel integrieren. Je nach Wunsch können die Maschinen nebeneinander oder übereinander (als Säule) installiert werden. In vertikaler Anordnung beträgt die Gesamthöhe 1720 mm, was erheblich Platz im Haushalt spart.

Als Teil des Xiaomi-Ökosystems kann dieses Set über die Mi Home App ferngesteuert werden. Zudem sind der Sprachassistent Xiao AI und OTA-Software-Updates verfügbar. Kleine, aber wichtige Annehmlichkeiten wie die Innenbeleuchtung der Trommel und die Möglichkeit, während des Waschvorgangs Wäsche nachzulegen, machen die Nutzung noch komfortabler.