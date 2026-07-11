Neuer ständiger CEO für das soziale Netzwerk Bluesky ernannt

·30·Technologie
Neuer ständiger CEO für das soziale Netzwerk Bluesky ernannt

Bluesky, das in letzter Zeit als primäre Alternative zur Plattform X (ehemals Twitter) angesehen wird, hat einen wichtigen Führungswechsel vollzogen. Toni Schneider, der seit März dieses Jahres als Interimsleiter fungierte, hat nun offiziell die Position des ständigen CEO übernommen. Diese Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Plattform ihre Entwicklungsstrategie neu bewertet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Toni Schneider ist eine Persönlichkeit mit großer Erfahrung in der Technologiewelt. Er ist bekannt als Gründungsdirektor von Automattic, dem Unternehmen hinter großen Projekten wie WordPress und Tumblr. Er ist zudem Partner bei der Risikokapitalfirma True Ventures, einem der Investoren von Bluesky. Laut Schneider hat er sich nach vier Monaten in der Übergangsphase voll und ganz der Mission der Plattform verschrieben und beschlossen, auf seinem Posten zu bleiben.

Zur Erinnerung: Die langjährige Leiterin des Bluesky-Projekts, Jay Graber, verließ im März ihren Posten, um die Rolle der Innovationsdirektorin zu übernehmen. Während Grabers Amtszeit erreichte die Nutzerzahl der Plattform 43 Millionen, und die dezentrale Technologie namens AT Protocol wurde erheblich ausgebaut. Nun strebt Schneider an, auf diesem Fundament neue Funktionen aufzubauen.

Neue Strategie: Kleine Gemeinschaften und Privatsphäre

In seinem persönlichen Blog betonte Toni Schneider bei der Erläuterung zukünftiger Pläne, dass er sich auf die Schaffung von "kleineren Räumen und geschlossenen Gemeinschaften" konzentrieren werde. Er ist der Meinung, dass genau dieser Ansatz die nächste Innovationswelle und das Nutzerwachstum vorantreiben wird. Dies bedeutet ein Streben nach einer sichereren, interessenbasierten Umgebung anstelle eines offenen, globalen Feeds.

Die Geschichte von Bluesky ist direkt mit Twitter verbunden. Ursprünglich als kleines Projekt innerhalb von Twitter gestartet, entwickelte sich die Plattform später zu einer unabhängigen Struktur. Insbesondere nachdem Elon Musk die Kontrolle über Twitter übernahm und es in X umbenannte, fungierte Bluesky als wichtigster Zufluchtsort für Nutzer, die mit den Veränderungen unzufrieden waren.

Aktuellen Daten zufolge hat die Plattform jedoch Schwierigkeiten bei der Nutzerbindung. Obwohl die Aktivität auf der Plattform nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sprunghaft anstieg, verlangsamte sich das Wachstumstempo anschließend. Während einige Experten Zweifel an der Zukunft der Plattform äußern, könnte die Ernennung des neuen Leiters für Bluesky eine Schicksalsfrage sein.

Die Hauptaufgabe von Schneider besteht darin, das soziale Netzwerk Bluesky nicht nur als "Kopie von X" zu formen, sondern als unabhängige Marke mit eigenen Werten. Er beendete seine Nachricht mit den Worten: "Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Geschichte."

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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