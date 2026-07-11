Volle Ladung in 3 Minuten: Rekordverdächtige Festkörperbatterie in China entwickelt

Wissenschaftler der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben einen Prototyp einer neuen Art von Festkörper-Lithium-Metall-Batterie vorgestellt, die die Elektrofahrzeugindustrie revolutionieren könnte. Diese Erfindung zieht die Aufmerksamkeit von Branchenexperten auf sich, da sie gleichzeitig eine hohe Energiedichte und ultraschnelle Ladekapazitäten bietet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat die neue Batteriezelle eine Energiedichte von 451,5 Wh/kg erreicht. Das Erstaunlichste ist, dass das Gerät mit einer Laderate von 20C arbeiten kann. Dieser Wert bedeutet, dass der Akku in nur drei Minuten von null auf 100 Prozent geladen werden kann. Diese Technologie könnte das Problem der langen Ladezeiten lösen, das für Besitzer von Elektrofahrzeugen heute die größte Herausforderung darstellt.

Sicherheits- und Haltbarkeitstests

Die Forscher betonen auch die Haltbarkeit der Batterie. Während der Experimente behielt sie ihre stabilen Eigenschaften auch nach 700 Lade- und Entladezyklen bei maximaler Geschwindigkeit bei. Solche Werte gelten für Festkörperbatterien als sehr hohes Ergebnis.

In puncto Sicherheit hat sich die neue Entwicklung ebenfalls als überlegen gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien erwiesen. Die Pouch-Zellen-Batterie hat einen der härtesten Tests erfolgreich bestanden – den Nagelpenetrationstest. Ein solcher Test zeigt die Kurzschlussfestigkeit der Batterie und bestätigt, dass das Brandrisiko minimal ist.

Rolle in der Industrie und Zukunftsaussichten

Heute unterstützen die meisten Elektrofahrzeuge auf dem Weltmarkt, einschließlich US-amerikanischer und europäischer Marken, Schnellladesysteme von 150 kW bis 350 kW. Das signifikante Aufladen der Batterie dauert jedoch immer noch zwischen 20 und 40 Minuten. Chinesische Giganten wie BYD, CATL und Ganfeng Lithium forschen derzeit intensiv daran, diese Zeit zu verkürzen.

Es gibt noch einige Hindernisse für die Einführung der neuen Technologie in die Massenproduktion:

Komplexität und hohe Kosten des Massenproduktionsprozesses;

Notwendigkeit von Langzeithaltbarkeitstests unter realen Betriebsbedingungen;

Einholung von Sicherheitszertifizierungen durch staatliche Regulierungsbehörden.

Branchenanalysten gehen davon aus, dass Festkörperbatterien zwischen 2026 und 2028 in großem Umfang auf den Markt kommen werden. Bis dahin bleiben Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) aufgrund ihrer Kosteneffizienz und ausgereiften Technologie führend auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Diese Entdeckung chinesischer Wissenschaftler wird es jedoch in Zukunft ermöglichen, Elektrofahrzeuge schneller aufzuladen, als herkömmliche Autos zu betanken.