Redmi Note 17 Serie wird teurer: Xiaomi verspricht neue Qualität auf Flaggschiff-Niveau

Die Redmi Note Serie, die als beliebteste Smartphone-Linie von Xiaomi gilt, wird in der neuen Generation voraussichtlich einen deutlichen Preisanstieg verzeichnen. Unternehmensvertreter haben angedeutet, dass die Preise für die Modelle Redmi Note 17 und Redmi Note 17 Pro höher sein werden als bei den Vorgängergenerationen, und haben die Nutzer dazu aufgerufen, sich darauf vorzubereiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als der Produktmanager von Redmi, Suncun, im sozialen Netzwerk Weibo mit Nutzern interagierte, antwortete er auf eine Frage zum Preis der neuen Geräte kurz und knapp: „Bereiten Sie sich mental darauf vor.“ Dies deutet laut Informationen von ixbt.com darauf hin, dass die Preise der neuen Smartphones deutlich steigen werden.

Der Preisanstieg ist jedoch keine bloße Marketingstrategie, sondern mit einer drastischen Verbesserung der technischen Spezifikationen und der Materialqualität der Geräte verbunden. Der Manager betonte, dass die Redmi Note 17 Serie das beste Design, die hochwertigsten Materialien und eine erstklassige Verarbeitungsqualität in der Geschichte der Linie aufweisen wird.

Technische Revolution: 9000 mAh Akku und hoher Schutz

Die derzeit bekannten technischen Daten sind in der Tat beeindruckend. Das Basismodell Redmi Note 17 wird voraussichtlich mit einem 7-Zoll-OLED-Bildschirm, einer 50-Megapixel-Kamera und einem rekordverdächtigen 8000 mAh Akku ausgestattet sein. Dies ist eine beispiellose Energiequelle für Smartphones im mittleren Segment.

Das Modell Redmi Note 17 Pro erreicht noch höhere Gipfel. Zu seinen Hauptmerkmalen gehören:

Ein riesiger Akku mit 9000 mAh Kapazität;

Ein flacher Bildschirm mit 1.5K Auflösung und 3500 Nits Helligkeit;

Gorilla Glass Victus 2 Schutzglas;

Ein Gehäuse mit vollständigem Schutz gegen Wasser und Staub gemäß den Standards IP66, IP68, IP69 und IP69K.

Xiaomi kündigte zudem ein spezielles Akkusupport-Programm für die Pro-Version an. Sollte die Akkukapazität innerhalb der ersten vier Jahre unter 80 Prozent fallen, tauscht das Unternehmen ihn kostenlos aus. Im fünften Jahr erhalten Nutzer unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, einen noch größeren 10 000 mAh Akku einzubauen.

Auf dem Markt in Usbekistan war die Redmi Note Serie schon immer führend im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preisanstieg könnte für lokale Käufer eine unerwartete Nachricht sein, aber die angebotenen Funktionen auf Flaggschiff-Niveau dürften diese Änderung rechtfertigen. Das genaue Datum der Präsentation und der Verkaufsstart der neuen Modelle wurden noch nicht bekannt gegeben.