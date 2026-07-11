Weltraumrevolution: Zenno Astronautics testet treibstofflosen Magnetantrieb

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Weltraumrevolution: Zenno Astronautics testet treibstofflosen Magnetantrieb

Das neuseeländische Startup Zenno Astronautics hat eine Technologie erfolgreich getestet, von der ein massiver Wandel in der Raumfahrtindustrie erwartet wird. Das Unternehmen führte erstmals in der Praxis ein System im Weltraum ein, das supraleitende Magnete nutzt, um Satelliten ohne herkömmlichen chemischen Treibstoff zu manövrieren. Diese Technologie könnte die Lebensdauer von Satelliten erheblich verlängern und die Kosten für die Weltraumforschung senken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses System namens Supertorquer wurde auf dem Mira-Satelliten der Firma Impulse Space installiert. Das Gerät wurde im November letzten Jahres im Rahmen einer SpaceX-Mission in die Umlaufbahn gebracht. Während der Tests bewies das System, dass es die Ausrichtung des Satelliten durch die Interaktion mit dem Erdmagnetfeld erfolgreich ändern kann.

Funktionsprinzip und Vorteile der Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen Triebwerken nutzt der Supertorquer elektrische Energie aus Solarpaneelen. Diese Energie speist supraleitende Spulen und erzeugt ein steuerbares Magnetfeld. Dieses Feld interagiert mit dem Erdmagnetfeld und erzeugt die notwendige Kraft, um das Gerät in die gewünschte Richtung zu drehen. Bei diesem Prozess wird kein Treibstoff verbraucht, was dazu beiträgt, das Gewicht des Satelliten zu reduzieren.

Um den supraleitenden Zustand zu erreichen, müssen die Spulen eine sehr niedrige Temperatur aufweisen. Die Ingenieure von Zenno Astronautics entwickelten ein spezielles Kühlsystem, das an die Bedingungen im Weltraum angepasst ist. Dieses System hält die Temperatur der Spulen mithilfe einer Wärmepumpe und einer mehrschichtigen Isolierung bei -196 °C. Das Wichtigste ist, dass dieser komplexe Kühlprozess nur 48 Watt Energie verbraucht.

Zukunftspläne: Vom Mond zum Mars

Laut Max Arshavsky, Gründer und CEO von Zenno Astronautics, ist Solarenergie im Weltraum unbegrenzt verfügbar, weshalb der Einsatz von Magnetsystemen der effizienteste Weg zur Steuerung von Satelliten ist. Das Unternehmen plant, diese Technologie in Zukunft weiter auszubauen. Zu den zukünftigen Zielen gehören:

  • Verbesserung von Systemen zur Annäherung und Kopplung von Raumfahrzeugen;
  • Entwicklung von magnetischen Triebwerken, die ausschließlich mit Solarenergie betrieben werden, für Flüge zum Mond und Mars;
  • Entwurf von magnetischen Abschirmungen zum Schutz vor kosmischer Strahlung.
Obwohl die Idee des Strahlenschutzes derzeit nur ein Konzept ist, hat der Erfolg des treibstofflosen Steuerungssystems eine neue Ära in der Weltraumtechnologie eingeleitet. Laut Ixbt.com wird diese Erfindung sicherstellen, dass Satelliten länger im Orbit bleiben können, da ihr Betrieb nicht mehr von begrenzten Treibstoffreserven an Bord abhängt.

КосмосТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXСунъий Йўлдош
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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