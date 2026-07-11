Europäische Union prüft Gesetzesentwurf zum Scannen privater Korrespondenz

Das Europäische Parlament hat einen weiteren Schritt zur Verabschiedung eines vorläufigen Gesetzesentwurfs unternommen, der es Technologieunternehmen ermöglichen würde, private Nachrichten von Nutzern zu scannen. Das Hauptziel dieser Initiative ist es, Material über sexuellen Kindesmissbrauch im Internet zu identifizieren und dessen Verbreitung zu stoppen. Das Dokument sorgt jedoch für heftige Debatten unter Verfechtern der digitalen Privatsphäre und der Menschenrechte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Aufgrund einer derzeit bestehenden Gesetzeslücke sind Online-Plattformen bei der freiwilligen Überprüfung von Nutzerdateien mit einer Reihe von Einschränkungen konfrontiert. Es wird erwartet, dass der neue Gesetzesentwurf diese Lücke vorübergehend schließt. Die Abgeordneten unterstützten die Weiterleitung der Initiative an den Rat der Europäischen Union zur weiteren Prüfung. Dennoch bleiben die Ansichten über die endgültige Fassung des Dokuments geteilt.

Das Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Sicherheit

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht die Frage von Diensten mit End-to-End-Verschlüsselung. Sollten die aktuellen Änderungen beibehalten werden, könnten Messenger wie Signal von der obligatorischen Überprüfung privater Nutzerkorrespondenz ausgenommen werden. Dies wird als bedeutender Sieg für Datenschützer gewertet, doch Sicherheitsbehörden betrachten solche Ausnahmen als eine Chance für Kriminelle.

Es waren 361 Stimmen erforderlich, um den Gesetzesentwurf vollständig abzulehnen, doch dieser Widerstand wurde nicht erreicht. Infolgedessen ist das Dokument in die nächste Phase des Gesetzgebungsverfahrens übergegangen. Befürworter des Projekts betrachten die digitale Sicherheit von Minderjährigen als Priorität, während Kritiker befürchten, dass dieses System in Zukunft zu einem Mechanismus für Massenüberwachung werden könnte.

Pavel Durovs scharfe Reaktion

Telegram -Gründer Pavel Durov hat diese Initiative scharf kritisiert. Auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X verurteilte er diese Maßnahmen der Europäischen Union offen. Laut ixbt.com hält Durov solche Methoden für untypisch für demokratische Staaten.

"Solche Tricks waren früher für 'Bananenrepubliken' typisch, und jetzt werden sie von der Europäischen Union genutzt, um Überwachungsgesetze zu verabschieden", schreibt der Telegram-Chef. Seiner Meinung nach werden unter dem Deckmantel der Kindersicherheit Instrumente eingeführt, die die Privatsphäre verletzen.

Der Gesetzesentwurf wird nun vom Rat der Europäischen Union geprüft. Sollten die Mitgliedstaaten die Klausel zur Ausnahme verschlüsselter Dienste unterstützen, geht das Dokument in die nächste Phase. Andernfalls könnte ein langwieriger und komplexer Verhandlungsprozess zwischen den europäischen Institutionen beginnen, was die Verabschiedung des Gesetzes erheblich verzögern würde.