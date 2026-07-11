USA starten Produktion strahlungsresistenter Mikrochips für Raumfahrt und Verteidigung neu

Das US-Verteidigungsministerium hat einen weiteren Schritt zur Entwicklung strategisch wichtiger Technologien unternommen. BAE Systems erhielt 16 Millionen US-Dollar, um die Produktion von strahlungsresistenten Mikrochips (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM) wieder aufzunehmen. Diese Investition zielt darauf ab, Halbleiter zu liefern, die unter extremen Bedingungen im Weltraum und in komplexen militärischen Systemen dauerhaft funktionieren können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erfolgt die Finanzierung im Rahmen des Programms Defense Production Act Title III. Das Hauptziel dieses Programms ist es, strategisch wichtige Technologien im Inland zu erhalten und die Lieferkette vor externen Faktoren zu schützen. Strahlungsresistente Chips sind in Umgebungen, in denen gewöhnliche Halbleiter ausfallen, wie im offenen Weltraum oder in Raketensystemen, von entscheidender Bedeutung.

RH45-Plattform: Eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung

Das Projekt konzentriert sich auf die Wiederinbetriebnahme der RH45 Storefront-Produktionsplattform. Diese Plattform basiert auf der Radiation Hardened by Design (RHBD)-Technologie und ist auf die Herstellung von 45-Nanometer-Silizium-auf-Isolator-Mikrochips (SOI) spezialisiert. Diese Technologie stellt sicher, dass die Chips ihre Funktionalität auch unter Strahlungseinfluss nicht verlieren.

Pentagon-Experten sind der Ansicht, dass die Erhaltung und Modernisierung der bestehenden Plattform wirtschaftlich sehr effizient ist. Sie ermöglicht es Regierungsbehörden und Verteidigungsauftragnehmern, bereits zertifizierte und getestete Lösungen zu nutzen, ohne neue Architekturen von Grund auf neu entwerfen zu müssen. Dadurch wird der Prozess der Entwicklung neuer Raumfahrzeuge und Verteidigungssysteme erheblich beschleunigt.

Strategische Unabhängigkeit und Sicherheit

Heutzutage ist die Instabilität der Halbleiter-Lieferkette ein globales Problem. Mit dieser Investition will die USA ihre inländische Produktionsbasis stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten bei kritischen Komponenten verringern. Dies ist besonders wichtig für High-Tech-Geräte, die mit der nationalen Sicherheit verbunden sind.

Sobald die neue Produktionslinie in Betrieb ist, wird die USA in der Lage sein, nicht nur ihre Raumfahrtprogramme, sondern auch moderne Raketenabwehrsysteme mit der zuverlässigsten Elektronik auszustatten. Obwohl die 45-nm-Technologie hinter den Chips in modernen Smartphones zurückzubleiben scheint, liegt der Schwerpunkt in der Raumfahrt und im militärischen Bereich nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf „unzerstörbarer“ Langlebigkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Projekt in Zusammenarbeit mit BAE Systems ein wichtiges Glied zur Sicherung der technologischen Souveränität der USA darstellt. Die Verfügbarkeit einer zertifizierten Basis wird die zukünftigen Entwicklungskosten für komplexe Systeme senken und dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Raumfahrtindustrie zu erhöhen.