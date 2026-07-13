AMD Grafikkarten erreichen NVIDIA- und Intel Arc-Niveau: Revolution bei der Frame-Generierung

Der Wettbewerb auf dem Markt für Grafikprozessoren erreicht eine neue Stufe. Es wurde bekannt, dass AMD an einer Multi-Frame-Generation-Funktion für seine Radeon-Grafikkarten arbeitet. Diese Technologie dient dazu, die Bildflüssigkeit in Spielen drastisch zu erhöhen und ermöglicht es dem Unternehmen, mit seinen Hauptkonkurrenten NVIDIA und Intel gleichzuziehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Informationen über die neue Funktion tauchten in der Software RivaTuner auf. Wie die Publikation ixbt.com berichtet, hat diese Software in den internen Einstellungen der AMD-Treiber Parameter identifiziert, die eine signifikante Erhöhung des Frame-Generierungs-Koeffizienten ermöglichen. Dies bedeutet, dass Benutzer in Zukunft den Frame-Multiplikationsfaktor auf bis zu 8x (x8) einstellen können.

Derzeit unterstützen AMD-Grafikkarten nur die standardmäßige x2-Frame-Generierung. In diesem Bereich lag das Unternehmen hinter NVIDIA und sogar Intel Arc-Technologien zurück. Die Einführung der neuen Technologie wird dazu beitragen, das Gameplay durch eine KI-gestützte Vervielfachung der Bildrate (FPS) flüssiger und qualitativ hochwertiger zu gestalten.

PlayStation-Erfahrung und Grafikkarten der nächsten Generation

Interessanterweise hatte bereits Sony auf das Erscheinen einer solchen Funktion hingewiesen. Es ist bekannt, dass PlayStation-Konsolen auf AMD-Grafikprozessoren basieren. Diese Erfahrung aus der Konsolenwelt soll nun auf Radeon-Karten für PCs übertragen werden. Dies verringert die technologische Lücke zwischen Konsolen und PCs weiter.

Experten zufolge könnte diese Multi-Frame-Generation-Funktion in naher Zukunft für Benutzer verfügbar gemacht werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass nur Besitzer der neuen Generation — Grafikkarten der Radeon RX 9000-Serie — diese Funktion voll ausschöpfen können. Für ältere Modelle könnte die Funktion nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sein.

Für Gamer und IT-Spezialisten in Usbekistan ist diese Nachricht sehr wichtig, da AMD-Grafikkarten aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses auf dem lokalen Markt sehr beliebt sind. Wenn das Unternehmen per Software eine würdige Antwort auf die DLSS 3.0-Technologie der NVIDIA RTX-Serie geben kann, wird dies die Nachfrage nach Radeon-Karten weiter steigern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AMD darauf abzielt, die Frame-Generierungs-Technologie auf ein neues Niveau zu heben. Sollte sich der x8-Koeffizient in der Praxis bewähren, wird es möglich sein, selbst anspruchsvollste Spiele auf Computern mit mittlerer Leistung in hoher Qualität zu spielen. Dies könnte das Kräfteverhältnis auf dem GPU-Markt grundlegend verändern.