Der amtierende Meister der Saudi Pro League, Al-Nassr, hat offiziell eine neue Ära eingeläutet. Der erfahrene Trainer Ange Postecoglou, bekannt für seine Arbeit bei Vereinen wie Tottenham und Celtic, ist in Riad eingetroffen, um die sportliche Leitung zu übernehmen. Diese Verpflichtung ist nicht nur für den Verein, sondern für den Fußball in der gesamten Region von großer Bedeutung, da der australische Trainer für seine offensive Philosophie bekannt ist. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com hat der 60-jährige Taktiker die Nachfolge von Jorge Jesus angetreten. Postecoglou hat einen Zweijahresvertrag bei Al-Nassr unterschrieben und sich dabei gegen namhafte Kandidaten wie Roberto Martinez durchgesetzt. Die Hauptaufgabe des Trainers besteht darin, den Meistertitel mit dem Star-Ensemble um Cristiano Ronaldo zu verteidigen und in der AFC Champions League erfolgreich zu sein.

Neue Herausforderungen und Ambitionen

Über seine neue Aufgabe sprechend, betonte Ange Postecoglou, dass er während seiner gesamten Karriere stets neue Umgebungen und Herausforderungen gesucht habe. Seinen Worten nach hat der saudi-arabische Fußball in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, und das Wettbewerbsniveau sei deutlich höher als erwartet. Der Trainer zeigte sich erfreut darüber, dass seine Ambitionen mit den Zielen des Vereins übereinstimmen.

"Während meiner gesamten Laufbahn habe ich es genossen, neue Herausforderungen anzunehmen, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten und daran zu wachsen. Dies ist eine weitere Gelegenheit für mich, mich in einem neuen Land und bei einem neuen Team zu beweisen. Die saudi-arabische Liga ist in den letzten Jahren stark gewachsen; es gibt mittlerweile 5-6 starke Vereine, die um den Titel kämpfen können", so der australische Trainer.

Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo

Einer der spannendsten Aspekte für Fans und Experten ist die Zusammenarbeit zwischen Postecoglou und dem fünffachen Ballon d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo. Der Trainer versprach, den Fans im Al-Awwal Park unterhaltsamen und offensiven Fußball zu bieten. Da sein Stil auf hohem Pressing und schnellen Angriffen basiert, könnte dies Ronaldos Effizienz weiter steigern.

Postecoglou würdigte die Arbeit seines Vorgängers Jorge Jesus. Er erkannte an, dass der Verein nach einer siebenjährigen Durststrecke den Titel gewonnen hat, und erklärte, dass das nächste Ziel darin bestehe, das Team auf die nächste Stufe zu heben – die Dominanz auf internationaler Bühne. Die Pläne für die Saison 2026-27 werden bereits ausgearbeitet.

Als Kenner des asiatischen Fußballs weiß der Trainer, dass Erfolge in der Region nicht leicht zu erreichen sind. Seine Erfahrung dürfte für Al-Nassr in komplexen Wettbewerben wie der AFC Champions League Elite von unschätzbarem Wert sein. Postecoglou betonte, dass er jede neue Saison mit dem Ziel beginnt, sie zur besten seiner Karriere zu machen.