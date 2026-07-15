Russland präsentiert neues Projekt für eine Orbitalstation: Was unterscheidet sie von der Internationalen Raumstation

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Russland präsentiert neues Projekt für eine Orbitalstation: Was unterscheidet sie von der Internationalen Raumstation

Russland tritt in eine neue Ära der Weltraumforschung ein. Das Land zielt darauf ab, seine Aktivitäten im Weltraum durch die Schaffung einer eigenen Russischen Orbitalstation (ROS) grundlegend zu verändern. Dieses Projekt ist nicht nur eine Fortsetzung der Internationalen Raumstation (ISS), sondern soll technologisch eine völlig neue Stufe darstellen. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Der Generaldirektor von Roskosmos, Dmitri Bakanow, betonte, dass die neue Station ein völlig neues Kapitel des Weltraumprogramms aufschlagen werde. Ihm zufolge wird die ROS ein modernes Design haben und mit maximal automatisierten Systemen ausgestattet sein. Dies verringert die Abhängigkeit vom menschlichen Faktor und erweitert die Möglichkeiten zur Fernsteuerung komplexer wissenschaftlicher Prozesse.

Neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung

Der Hauptvorteil der neuen Orbitalstation besteht darin, dass dort einzigartige wissenschaftliche Experimente geplant sind, die unter den aktuellen Bedingungen der ISS nicht durchführbar sind. Laut Ixbt.com wird die ROS-Plattform als Grundlage für die nächsten Phasen des russischen Weltraumprogramms dienen und den Umfang der Grundlagenforschung erweitern.

Bakanow räumte zudem ein, dass der Start bemannter Missionen immer mit Aufregung verbunden sei. Seiner Meinung nach gilt die Aufgabe erst dann als vollständig erfüllt, wenn das Raumschiff erfolgreich an die Orbitalstation angedockt hat und die Besatzung an Bord gegangen ist. Sicherheit und Präzision bleiben dabei oberste Priorität.

Im Rahmen kürzlich durchgeführter erfolgreicher Flüge brachte die Trägerrakete Sojus-2.1a das Raumschiff Sojus MS-29 in den Orbit. Zur 75. Langzeitexpedition der ISS gehören die Roskosmos-Kosmonauten Pjotr Dubrow und Anna Kikina sowie der NASA-Astronaut Anil Menon. Diese Mission ist auf eine Dauer von 261 Tagen ausgelegt.

Internationale Zusammenarbeit und Zukunftspläne

Obwohl die Lebensdauer der Internationalen Raumstation sich dem Ende zuneigt, beabsichtigen Russland und die USA nicht, ihre Zusammenarbeit im Weltraumsektor zu beenden. Die Parteien haben vereinbart, das Programm der gegenseitigen Flüge bis zur vollständigen Einstellung des ISS-Betriebs fortzusetzen. Dies unterstreicht erneut die Bedeutung der internationalen Solidarität bei der Erforschung des Weltraums.

Diese Nachricht ist auch für Fachleute und Weltraumbegeisterte in Usbekistan von Bedeutung, da das Interesse an Weltraumtechnologien in unserer Region wächst. Die neue russische Station könnte in Zukunft neue Horizonte für regionale wissenschaftliche Projekte eröffnen. Derzeit liegt der Fokus auf der Fertigstellung des technischen Entwurfs der Station und ihrem Start in den Orbit.

WeltraumRoskosmosNASATechnologieROS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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