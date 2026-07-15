Der drastische Anstieg der Anzahl aktiver Satelliten in der Erdumlaufbahn hat das Thema Weltraumsicherheit in den Vordergrund gerückt. Die russische Staatskorporation Roskosmos und die US-Agentur NASA haben vereinbart, Koordinationsmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Kollisionen zwischen Raumfahrzeugen im All zu verringern. Diese Zusammenarbeit gilt als wichtiger Schritt zur Überwachung der komplexen Situation im Orbit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Generaldirektor von Roskosmos, Dmitri Bakanow, besteht die russische Orbitalkonstellation derzeit aus Hunderten von Satelliten, während diese Zahl bei ausländischen Partnern bereits in die Tausende geht. Unter solchen Bedingungen könnte ein Mangel an Datenaustausch und Koordinierung der Bewegungen zu unerwarteten Katastrophen führen. Laut Ixbt.com haben NASA-Vertreter einen logischen Vorschlag zur Stärkung der Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit unterbreitet.

Orbitale Sicherheit und strategische Zusammenarbeit

Die zunehmende Dichte an Raumfahrzeugen erschwert nicht nur den Start neuer Geräte, sondern auch die Steuerung bestehender. Bei Kollisionsgefahr müssen beide Seiten schnell Entscheidungen treffen und Flugbahnen ändern. Laut Bakanow wird die sehr enge Zusammenarbeit zwischen Roskosmos und NASA dazu beitragen, solche Risiken zu minimieren.

Die Erklärung zu dieser strategischen Vereinbarung wurde nach dem erfolgreichen Flug des bemannten Raumschiffs Sojus MS-29 zur Internationalen Raumstation (ISS) abgegeben. Die Trägerrakete Sojus-2.1a, die am 14. Juli vom Kosmodrom Baikonur startete, brachte das Raumschiff in etwas mehr als drei Stunden zur Station. Dies ist ein technisch äußerst präziser Prozess, bei dem die Vermeidung von Kollisionen mit anderen Objekten im Orbit von vorrangiger Bedeutung ist.

Neue Expedition und wissenschaftliche Pläne

Die neue Besatzung, die die Internationale Raumstation erreichte, umfasst die Roskosmos-Kosmonauten Pjotr Dubrow und Anna Kikina sowie den NASA-Astronauten Anil Menon. Ihre Mission im All ist auf 261 Tage ausgelegt. Während dieser Zeit werden die Spezialisten Dutzende wissenschaftliche Experimente durchführen und Aufgaben zur Instandhaltung der technischen Anlagen der Station erfüllen.

Diese Nachricht ist auch für Experten und Amateurastronomen in Usbekistan bemerkenswert. Denn jede größere Kollision in der Erdumlaufbahn könnte eine Kettenreaktion auslösen, das sogenannte „Kessler-Syndrom“, und die Menschheit für lange Zeit vom Weltraum abschneiden. Daher gilt eine solche Zusammenarbeit zwischen den Großmächten als Garantie für die globale Sicherheit.

Derzeit befinden sich Tausende von Geräten im Orbit, die nicht nur Staaten, sondern auch privaten Unternehmen wie SpaceX gehören. Das neue Abkommen zwischen Roskosmos und NASA könnte als Grundlage dienen, um in Zukunft ähnliche Beziehungen zum Privatsektor aufzubauen. Sicherheitsmaßnahmen bei der Weltraumforschung müssen mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten.