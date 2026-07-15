KI-Sprachtechnologien: Startup Rime sichert sich 24 Millionen Dollar Investition

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KI-Sprachtechnologien: Startup Rime sichert sich 24 Millionen Dollar Investition

Der Markt für KI-basierte Sprachtechnologien entwickelt sich rasant. Das in San Francisco ansässige Startup Rime, das innovative Lösungen zur Automatisierung der Kundenkommunikation für Großunternehmen anbietet, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 24 Millionen Dollar eingesammelt. Dieses Kapital wird dem Unternehmen helfen, Kundenservice-, Marketing- und Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

An der von M13 Ventures geleiteten Investitionsrunde beteiligten sich auch bekannte Investoren wie Twilio Ventures, Corazon Capital und Unusual Ventures. Die Gründer von Rime sind ehemalige Experten der Stanford University und des Amazon Alexa-Projekts, die einen einzigartigen Ansatz zur Lösung bestehender Marktprobleme entwickelt haben. Laut ixbt.com verwendet das Unternehmen keine frei verfügbaren Internetdaten zum Training seiner Modelle, sondern nutzt Live-Gespräche, die in einem privaten Studio in San Francisco aufgezeichnet wurden.

Qualitätskommunikation und technischer Vorsprung

Während Giganten wie ElevenLabs, Deepgram und Vapi derzeit den Bereich Voice-KI anführen, will sich Rime durch seine phonembasierte Architektur abheben. Diese Technologie ermöglicht die fehlerfreie Aussprache von Markennamen und komplexen branchenspezifischen Fachbegriffen. Dadurch müssen Unternehmen weder Zeit noch Geld in das erneute Training von Modellen für ihre spezifischen Bereiche investieren.

Rime-Chefin Lily Clifford betont, dass die aktuellen Voice-KI-Technologien noch nicht völlig ausgereift sind. Viele große Unternehmen bevorzugen weiterhin alte IVR-Systeme (Interactive Voice Response), da die Interaktion mit modernen KI-Agenten für den Nutzer nicht immer natürlich wirkt. Rime hat es sich zum Ziel gesetzt, genau diese Lücke zu schließen und KI-Agenten menschlicher statt wie einfache Roboter wirken zu lassen.

Zukunftspläne und neue Technologien

Das Startup verzichtet derzeit auf getrennte Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Modelle und entwickelt stattdessen direkte Speech-to-Speech-Modelle. Dieser Ansatz reduziert die Latenz, eliminiert Hintergrundgeräusche und ermöglicht natürliche Antworten mit Pausen, ohne den Gesprächspartner zu unterbrechen.

Das Unternehmen konnte bereits eine Reihe namhafter Kunden gewinnen. Dazu gehören Vertreter der folgenden Branchen:

  • Mayo Clinic (medizinisches Zentrum)
  • Dialpad (Kommunikationsdienste)
  • Upstart (Fintech-Sektor)
  • Asurion (Versicherung und technischer Support)
Die neu eingeworbenen Investitionen fließen in den Ausbau des Teams. Rime hat kürzlich Rafael Valle, einen erfahrenen Wissenschaftler, der zuvor bei Meta und NVIDIA an Audio-Forschung arbeitete, als Chief Scientist eingestellt. Dieser Schritt soll die technologische Basis des Startups weiter stärken. Auch auf dem Markt in Usbekistan besteht eine hohe Nachfrage nach solchen Technologien, insbesondere im Banken- und Telekommunikationssektor, wo der Einsatz von KI-Operatoren die Qualität des Kundenservice auf ein neues Niveau heben könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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